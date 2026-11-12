Quảng Ngãi đào tạo nghề gắn với cây càphê, tạo sinh kế bền vững cho người dân

Trong tháng 10/2026, Tổ cấp ủy phụ trách thôn Mô Pả làm việc với người dân, nắm tình hình trồng và chăm sóc càphê, đồng thời trao đổi, hướng dẫn kỹ thuật. Hoạt động gắn kiến thức nghề với nhu cầu sản xuất, góp phần hỗ trợ người dân phát triển sinh kế và cải thiện thu nhập.

Tại Mô Pả, xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi, nơi đời sống người dân còn nhiều khó khăn, càphê đang là hướng sinh kế chủ yếu. Việc hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng giúp bà con nâng cao kiến thức, chủ động phát triển sản xuất và cải thiện thu nhập.

Tại các buổi học tập phổ biến kiến thức và hướng dẫn kỹ thuật, các kỹ sư nông nghiệp không chỉ đưa ra những kiến thức trong việc trồng và chăm sóc cây càphê mà còn lắng nghe người dân chia sẻ kinh nghiệm, phản ánh khó khăn trong quá trình trồng càphê từ đó tìm ra hướng chăm sóc phù hợp với thổ nhưỡng và thời tiết.

Từ thực tế tại thôn, việc phổ biến kiến thức và tập huấn kỹ thuật có ý nghĩa thiết thực khi gắn nội dung học với cây trồng người dân đang phát triển. Người dân có cơ hội trao đổi về tình hình sản xuất của gia đình, cập nhật cách chăm sóc và nhận biết những vấn đề cần phản ánh để được hỗ trợ. Qua đó, đào tạo và hướng dẫn nghề nghiệp hướng đến nhu cầu thực tế, giúp người học có thể vận dụng kiến thức vào công việc, sản xuất và cải thiện sinh kế.

Để việc phát triển càphê đạt hiệu quả, mỗi hộ cần chủ động chăm sóc diện tích đã trồng; làm cỏ, bón phân, tưới nước phù hợp với điều kiện thực tế và hướng dẫn kỹ thuật, đồng thời theo dõi tình hình sinh trưởng của cây.

Đồng chí Y Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tu Mơ Rông cũng nhấn mạnh việc phát triển cây càphê cần gắn với trách nhiệm chăm sóc thường xuyên của từng hộ dân.

Định hướng này phù hợp với kế hoạch của xã Tu Mơ Rông giai đoạn 2026-2030: hỗ trợ người dân trồng mới 1.000ha càphê.

Cùng với 588ha hiện có, tổng diện tích toàn xã dự kiến đạt 1.588ha vào cuối năm 2030; xã đặt mục tiêu mỗi hộ có ít nhất 1ha càphê để phát triển kinh tế gia đình.

Để thực hiện, địa phương dự kiến duy trì cấp giống miễn phí, đầu tư hệ thống thủy lợi, tăng cường tập huấn kỹ thuật; đồng thời xây dựng vùng sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP, hướng đến thương hiệu càphê đặc sản Tu Mơ Rông.

Gắn hướng dẫn kỹ thuật với nhu cầu sản xuất và các điều kiện hỗ trợ sinh kế sẽ giúp người dân từng bước nâng cao kỹ năng, chủ động phát triển kinh tế hộ. Đây là một hướng triển khai công tác giảm nghèo, tạo cơ hội để người dân vươn lên bằng lao động và sản xuất./.