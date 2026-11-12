Đà Nẵng hoàn thành phủ sóng viễn thông đến các khu dân cư vùng khó

Từ những khu dân cư chưa có sóng điện thoại, Internet đến các địa bàn miền núi có địa hình phức tạp, hạ tầng viễn thông đang từng bước được mở rộng, tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin và các tiện ích số. Tính đến hết tháng 10/2026, thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành khắc phục tình trạng lõm sóng tại toàn bộ 143 thôn, cụm dân cư, đạt 100% kế hoạch đề ra.

Sau khi hợp nhất tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng mới vẫn còn nhiều khu vực chưa được phủ sóng viễn thông ổn định. Theo thống kê ngày 1/7/2025, toàn thành phố có 116 thôn, cụm dân cư nằm trong vùng lõm sóng, hàng chục thôn chưa có điện lưới.

Đây chủ yếu là khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện địa hình và hạ tầng còn nhiều hạn chế, gây khó khăn cho việc đầu tư hệ thống thông tin liên lạc.

Trước yêu cầu bảo đảm kết nối thông tin, thành phố đã triển khai các giải pháp phát triển hạ tầng viễn thông gắn với thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng là đầu mối tham mưu, phối hợp với các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương và doanh nghiệp viễn thông kiểm tra thực tế từng khu vực. Qua đó, các điểm mất sóng, sóng yếu được xác định cụ thể để lựa chọn phương án khắc phục phù hợp với điều kiện địa hình, dân cư và khả năng đầu tư.

Trong quá trình rà soát, Sở phối hợp với Viettel Đà Nẵng phát hiện thêm 27 thôn, cụm dân cư chưa có trong danh sách ban đầu. Việc bổ sung các địa điểm này giúp thành phố mở rộng phạm vi xử lý, tránh bỏ sót những khu vực người dân vẫn gặp khó khăn khi sử dụng dịch vụ viễn thông.

Thay vì chỉ tập trung xây dựng mới hạ tầng, các đơn vị đã kết hợp nhiều phương án như nâng cấp, tối ưu hệ thống hiện có, bổ sung thiết bị phát sóng và đầu tư thêm các trạm thu phát sóng di động (BTS).

Những vướng mắc về mặt bằng, đất đai, nguồn điện và điều kiện thi công tại khu vực miền núi cũng được các cơ quan chức năng phối hợp tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ.

Đến ngày 30/10/2026, toàn bộ 143/143 thôn, cụm dân cư thuộc diện cần xử lý lõm sóng đã được khắc phục. Trong đó, Viettel Đà Nẵng phối hợp xây dựng và đưa vào hoạt động hơn 36 trạm BTS, triển khai phủ sóng tại 143 thôn, cụm dân cư thuộc địa bàn 18 xã.

Ông Nguyễn Văn Cẩn, Bí thư Đảng ủy xã Trà Vân cho biết, ở xã trước đây còn 2 thôn chưa có điện lưới quốc gia, điều kiện tiếp cận thông tin và các phương tiện công nghệ của người dân còn nhiều hạn chế.

Việc thành phố tập trung đầu tư, hoàn thiện hạ tầng viễn thông, xóa các điểm lõm sóng đã tạo thêm điều kiện để người dân kết nối thông tin, cập nhật chủ trương, chính sách và tiếp cận các ứng dụng phục vụ đời sống. Đây cũng là nền tảng quan trọng giúp địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa thông tin đến người dân nhanh chóng, kịp thời hơn.

Theo ông Nguyễn Văn Nhị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trà Vân, việc mở rộng vùng phủ sóng viễn thông mang lại nhiều thuận lợi cho quá trình triển khai chuyển đổi số tại cơ sở. Khi kết nối Internet được cải thiện, người dân có thêm điều kiện tìm hiểu thông tin, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh và thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến.

Đối với chính quyền địa phương, hạ tầng viễn thông ổn định cũng góp phần nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin, giải quyết công việc và triển khai các dịch vụ công, từng bước đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân.

Ở những khu vực có địa hình hiểm trở, việc xây dựng các trạm phát sóng theo phương thức thông thường gặp nhiều trở ngại, thành phố đã tính đến những giải pháp công nghệ thay thế nhằm bảo đảm khả năng kết nối.

Một hướng triển khai là sử dụng Internet vệ tinh tại các địa điểm khó tiếp cận. Trên cơ sở đề xuất của thành phố, Bộ Khoa học và Công nghệ đã hỗ trợ 14 bộ thiết bị Internet vệ tinh Starlink để lắp đặt tại 4 thôn và 10 cơ sở đào tạo còn gặp khó khăn về kết nối. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viettel Đà Nẵng và VNPT Đà Nẵng tổ chức lắp đặt, bàn giao và đưa các thiết bị vào sử dụng.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thanh Hồng thông tin, việc xử lý các điểm lõm sóng có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống người dân, nhất là tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Khi có kết nối viễn thông và Internet ổn định, người dân có thể tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, giáo dục và y tế số, mở rộng cơ hội quảng bá, tiêu thụ sản phẩm thông qua các nền tảng thương mại điện tử.

Thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp viễn thông và chính quyền cấp xã kiểm tra, xử lý những khu vực còn tình trạng sóng yếu cục bộ; tham mưu triển khai kế hoạch phát triển hạ tầng viễn thông năm 2027, hướng đến nâng cao chất lượng kết nối thay vì chỉ dừng lại ở việc bảo đảm có sóng.

Thành phố đã thống nhất chủ trương triển khai thiết bị đầu cuối và dịch vụ internet vệ tinh Starlink tại 6 xã biên giới. Giải pháp này không chỉ bổ sung phương án kết nối tại địa bàn khó khăn mà còn phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, hỗ trợ duy trì thông tin liên lạc khi các hệ thống viễn thông thông thường gặp sự cố.

Việc hoàn thành xử lý 143 điểm lõm sóng là bước tiến trong phát triển hạ tầng số của Đà Nẵng. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra trong giai đoạn tiếp theo không chỉ là mở rộng phạm vi phủ sóng mà còn phải duy trì chất lượng dịch vụ ổn định, bảo đảm người dân ở những khu vực xa trung tâm có thể khai thác hiệu quả các tiện ích của môi trường số./.

Lên núi xóa "lõm sóng," mở cánh cửa Internet cho trẻ em vùng cao Bản C5 là một trong 1.856 điểm lõm sóng di động, có địa bàn phức tạp trên cả nước mà Viettel được Chính phủ và Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ phủ lõm trong năm 2026.