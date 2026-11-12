Đại học Bách khoa Hà Nội công bố phương án chi tiết di dời cổng Parabol

Đại học Bách khoa Hà Nội vừa công bố chi tiết phương án di dời nguyên khối cổng Parabol nhằm phục vụ dự án mở rộng đường Giải Phóng, dự kiến hoàn thành trong 1 tháng.

Công trình nặng khoảng 40 tấn. Nhà trường chủ trương bảo tồn nguyên trạng trong quá trình dịch chuyển. Kinh phí thực hiện do Tập đoàn Vingroup tài trợ.

Để bảo đảm an toàn cho kết cấu, phương án kỹ thuật được lựa chọn là di dời nguyên khối, thay vì tháo dỡ và xây dựng lại.

Quá trình di dời được triển khai qua các bước: đào móng, lắp đặt hệ nẹp cứng gia cường có trọng lượng khoảng 30 tấn, cắt móng và sử dụng hệ thống con lăn để dịch chuyển toàn bộ công trình vào phía trong khoảng 20 mét. Tốc độ dịch chuyển được kiểm soát ở mức 2–3 mét/giờ nhằm hạn chế rung chấn, giảm thiểu rủi ro ảnh hưởng đến kết cấu.

Tại vị trí mới, cổng Parabol sẽ được nâng cốt thêm 12 cm, bảo đảm cao hơn 8 cm so với cốt đường Giải Phóng sau khi mở rộng. Đơn vị trực tiếp thi công là Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư Lũy, thường được biết đến với thương hiệu “thần đèn Tư Lũy,” đơn vị có kinh nghiệm trong lĩnh vực di dời các công trình quy mô lớn.

Theo kế hoạch, công tác di dời dự kiến hoàn thành trong 3 tuần; tổng thời gian tu sửa, hoàn trả nguyên trạng khoảng 1 tháng.

Giáo sư Lê Anh Tuấn - Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội khẳng định chủ trương của tập thể lãnh đạo Nhà trường là tính toán kỹ lưỡng nhằm giữ gìn biểu tượng cổng Parabol.

“Hình ảnh cổng Parabol vẫn sẽ luôn gắn bó với Đại học Bách khoa Hà Nội, đại diện cho ngôi trường khoa học công nghệ hàng đầu Việt Nam,” Giáo sư Lê Anh Tuấn nhấn mạnh.

Việc di dời nguyên khối thể hiện sự hài hòa giữa nhu cầu phát triển hạ tầng giao thông đô thị và trách nhiệm gìn giữ giá trị lịch sử, văn hóa của một công trình gắn bó với đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên Bách khoa Hà Nội. Phương án này giúp dự án mở rộng đường Giải Phóng triển khai thuận lợi, đồng thời bảo toàn hình ảnh quen thuộc của Đại học trong đời sống của người dân Thủ đô.

Trong thời gian thi công, Nhà trường sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông khu vực lân cận. Nhà trường kính mong người dân, cán bộ, sinh viên và cựu sinh viên thông cảm, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và theo dõi thông tin chính thức từ Đại học Bách khoa Hà Nội.

Được xây dựng và khánh thành năm 1965, cổng Parabol là một trong những hình ảnh biểu trưng quen thuộc của Đại học Bách khoa Hà Nội./.

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