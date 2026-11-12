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Bàn giao 8 cơ sở giáo dục nghề nghiệp về địa phương quản lý

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân, mục tiêu của việc sắp xếp, tái cấu trúc mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp là bảo đảm mạng lưới tiếp tục phát triển, tăng cả quy mô và chất lượng.

PV
Bộ Giáo dục và Đào tạo bàn giao các trường cho các địa phương. (Ảnh: Vietnam+)
Bộ Giáo dục và Đào tạo bàn giao các trường cho các địa phương. (Ảnh: Vietnam+)

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa bàn giao 8 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc đơn vị này về ủy ban nhân dân địa phương quản lý.

Theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 30/9/2026, 8 cơ sở được chuyển giao gồm: Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1 về Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ; Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định về Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình; Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng về Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng; Trường Cao đẳng Xây dựng số 1, Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị, Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội, Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng về Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội; Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2 về Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai.

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân, mục tiêu quan trọng của việc sắp xếp, tái cấu trúc mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp là bảo đảm mạng lưới tiếp tục phát triển, tăng cả quy mô và chất lượng.

Thứ trưởng đề nghị các trường chủ động, các địa phương ủng hộ để những trường chưa có đề án sớm xây dựng đề án phát triển giai đoạn 2026-2031, với hướng đi rõ ràng và đề xuất các nội dung ưu tiên đầu tư. Thứ trưởng cũng đề nghị cần bảo đảm quyền lợi, nghĩa vụ của nhà giáo, người lao động, học sinh, sinh viên và quyền của các đối tác.

Về phía các địa phương, lãnh đạo ủy ban nhân dân 5 tỉnh, thành phố thống nhất tiếp nhận nguyên trạng các trường, cam kết tạo điều kiện để các trường sớm ổn định và phát triển./.

(Vietnam+)
#Bộ Giáo dục và Đào tạo #Giáo dục nghề nghiệp #Chuyển giao cơ sở giáo dục #Quản lý giáo dục địa phương #Tái cấu trúc mạng lưới trường nghề
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