Quy tập hài cốt liệt sỹ tại xã biên giới Thanh Nưa của tỉnh Điện Biên

Ngày 12/11, từ thông tin do nhân dân cung cấp và qua xác minh, đối chiếu dữ liệu, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Điện Biên tổ chức cất bốc, quy tập 2 hài cốt liệt sỹ tại thôn Hưng Thịnh, xã biên giới Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên.

Hai phần mộ được phát hiện trong khu vườn trồng cây ăn quả của gia đình ông Nguyễn Văn Sơn ở thôn Hưng Thịnh, xã Thanh Nưa.

Theo ông Sơn, gia đình bố mẹ ông chuyển từ Hưng Yên lên sinh sống tại khu đất này từ năm 1978. Khi mới đến, gia đình phát hiện hai ụ đất hình chữ nhật nhô cao hơn khu vực xung quanh nên không tác động, xâm phạm.

Đến năm 2012, một cựu chiến binh từng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ tìm đến và cho biết đã trực tiếp chôn cất đồng đội tại hai vị trí này trước khi tiếp tục hành quân cùng đơn vị.

Sau khi biết thông tin, gia đình ông Sơn đã xây dựng khu vực xung quanh hai phần mộ và thường xuyên hương khói.

Cựu chiến binh Hà Văn Việt (thứ hai, từ trái sang) trao đổi, cung cấp thông tin về vị trí hai phần mộ liệt sỹ cho cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Nắm rõ thông tin về hai phần mộ và quá trình gia đình ông Sơn gìn giữ, chăm sóc, cựu chiến binh Hà Văn Việt (78 tuổi), người sinh sống gần đó đã chủ động báo tin cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên khi Chiến dịch 500 ngày đêm được triển khai.

Từ nguồn tin do nhân dân cung cấp, cán bộ, chiến sỹ Đội khảo sát, tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đã khẩn trương khảo sát, xác minh làm rõ thông tin, tạo cơ sở để tổ chức cất bốc, quy tập.

Thượng tá Lê Hào Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, cho biết từ khi triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đến nay, bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo chiến dịch tỉnh Điện Biên đã tiếp nhận hàng nghìn tin báo của nhân dân.

Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên dâng hương, tưởng niệm các liệt sỹ trước khi đưa hài cốt về nơi quy tập. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Qua xác minh, đối chiếu với dữ liệu từ quân khu, thông tin nhân chứng và tư liệu về Chiến dịch Điện Biên Phủ, có 38 phiếu thông tin được xác định có cơ sở, dữ liệu trùng khớp. Từ các nguồn tin này, lực lượng chức năng đã cất bốc, quy tập được 29 hài cốt liệt sỹ.

Ban Chỉ đạo Chiến dịch 500 ngày đêm tỉnh Điện Biên tiếp tục kêu gọi người dân, các nhân chứng cung cấp thông tin về những phần mộ liệt sỹ còn nằm rải rác trên chiến trường Điện Biên Phủ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập, đưa các liệt sỹ trở về với gia đình và đồng đội./.

Điện Biên: Hoàn thành bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ lấy tại các nghĩa trang Toàn bộ 845 mẫu bàn giao trong đợt này được các lực lượng thu thập tại 3 nghĩa trang liệt sỹ, gồm Nghĩa trang liệt sỹ Độc Lập, Nghĩa trang liệt sỹ A1 và Nghĩa trang liệt sỹ Thanh niên xung phong.