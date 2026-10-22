Điện Biên quyết liệt triển khai giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm

Sáng 22/10, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sỹ tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin năm 2026; sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ”.

Báo cáo tại hội nghị, Đại tá Vương Đình Hòa, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cho biết, trong giai đoạn 1 của chiến dịch, toàn tỉnh có 7 nghĩa trang liệt sỹ với 4.607 phần mộ thuộc diện cần lấy mẫu phục vụ giám định ADN.

Đến nay, tỉnh đã hoàn thành khai quật, lấy mẫu tại 7/7 nghĩa trang với 4.607/4.607 phần mộ; trong đó, 4.343 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội giám định theo quy định.

Công tác rà soát thông tin thân nhân liệt sỹ được triển khai tích cực. Toàn tỉnh đã rà soát thông tin 815 trường hợp liệt sỹ, tạo lập dữ liệu đối với 766 thân nhân liệt sỹ và thu thập được 482 mẫu ADN thân nhân liệt sỹ, phục vụ công tác đối chiếu, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ, sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và nhân dân trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Qua tuyên truyền, vận động, Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp nhận 35 nguồn tin có giá trị về liệt sỹ, đơn vị và nơi an táng ban đầu.

Các lực lượng đã tổ chức khảo sát, xác minh thông tin tại những địa bàn có thông tin về mộ liệt sỹ; huy động 225 cán bộ, chiến sỹ và các lực lượng tham gia tìm kiếm, quy tập, đưa 12 hài cốt liệt sỹ về nơi an táng theo quy định. Công tác rà phá bom mìn, vật nổ kết hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ được hoàn thành trên diện tích 154,3ha.

Trong hợp tác quốc tế về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, Ban Chỉ đạo tỉnh đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng 19 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào trong đợt 1 và đợt 2 mùa khô 2025-2026, bảo đảm trang nghiêm, đúng quy định.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị đã tham luận, chia sẻ kinh nghiệm, làm rõ những khó khăn trong quá trình triển khai chiến dịch và công tác phối hợp giữa các lực lượng; đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên Lò Văn Cương, phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lò Văn Cương đề nghị các cấp, ngành tập trung nguồn lực, triển khai quyết liệt giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm, phấn đấu trong năm 2027 hoàn thành việc lấy mẫu đối với các phần mộ liệt sỹ còn một phần thông tin.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì nâng cao chất lượng khảo sát, giải mã thông tin, tìm kiếm, quy tập và lấy mẫu đúng quy trình. Công an tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ đẩy mạnh số hóa dữ liệu, rà soát, thu thập mẫu ADN thân nhân liệt sỹ, bảo đảm không bỏ sót trường hợp.

Sở Nội vụ khẩn trương chuẩn hóa hồ sơ, sơ đồ mộ và cập nhật dữ liệu nghĩa trang lên bản đồ số; Sở Y tế hướng dẫn, giám sát chặt chẽ việc thu thập, bảo quản, bàn giao mẫu sinh phẩm, bảo đảm chính xác, an toàn, phục vụ hiệu quả công tác giám định ADN.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ; tập trung rà soát, xác minh nguồn tin, đôn đốc tiến độ lấy mẫu hài cốt liệt sỹ; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của chiến dịch theo kế hoạch.

Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng giấy khen cho 70 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ./.

Điện Biên: ​Đón các liệt sỹ về trong vòng tay yêu thương Ngày 21/9, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Điện Biên tổ chức khai quật, quy tập 10 hài cốt liệt sỹ tại phường Điện Biên Phủ.