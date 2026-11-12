Việt Nam sẵn sàng chung tay xây dựng Cộng đồng Pháp ngữ đoàn kết, phát triển

Nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ XX tại Phnom Penh, Campuchia từ ngày 14 đến ngày 16/11.

Nhân dịp này, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa chuyến công tác, đóng góp của Việt Nam và thông điệp của Việt Nam tại Hội nghị.

Ý nghĩa lớn ở bình diện song phương và đa phương

- Xin Thứ trưởng cho biết ý nghĩa của việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ tại Campuchia?

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường: Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa rất quan trọng trên cả phương diện đa phương và song phương.

Ở góc độ đa phương, tiếp nối việc tham dự Hội nghị cấp cao lần thứ XIX tại Pháp năm 2024, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần này khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng Cộng đồng Pháp ngữ, thể hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng.

Nhằm chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ XX, Campuchia đã xây dựng khu triển lãm ảnh về sự kiện cũng như giới thiệu đất nước, con người Campuchia đến bạn bè thế giới tại sân bay quốc tế Techo. (Ảnh: Sơn Hên/TTXVN)

Cộng đồng Pháp ngữ kết nối các quốc gia ở nhiều châu lục, với lợi ích và trình độ phát triển khác nhau. Tại Hội nghị, Việt Nam mong muốn cùng các thành viên thúc đẩy đối thoại, tăng cường đoàn kết, mở rộng hợp tác với các đối tác, phục vụ phát triển đất nước.

Dự kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ tham dự các phiên họp, chia sẻ quan điểm của Việt Nam về những vấn đề lớn đặt ra đối với Cộng đồng Pháp ngữ và phát biểu tại phiên khai mạc FrancoTech, hoạt động thúc đẩy hợp tác kinh tế, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa các thành viên.

Về song phương, Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức tại Campuchia, lần thứ hai tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương sau Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ VII tại Hà Nội năm 1997. Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tham dự Hội nghị lần này thể hiện sự coi trọng và ủng hộ của Việt Nam đối với Campuchia trên cương vị nước chủ nhà.

Các cuộc gặp gỡ, trao đổi dự kiến với lãnh đạo Campuchia sẽ tiếp tục góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, tiếp tục làm sâu sắc quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước.

Đây cũng là dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ lãnh đạo nhiều nước trong Cộng đồng Pháp ngữ, đặc biệt là các nước Châu Phi, nhằm trao đổi các định hướng lớn để tăng cường hợp tác một cách thực chất và hiệu quả giữa Việt Nam với các nước.

“Không gian sách tiếng Pháp” do Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ triển khai tại Hà Nội. (Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN)

- Xin Thứ trưởng cho biết vai trò, những đóng góp của Việt Nam trong Cộng đồng Pháp ngữ thời gian qua?

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường: Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của Cộng đồng Pháp ngữ và đã có nhiều đóng góp tích cực, góp phần làm sâu sắc nội dung và mở rộng không gian hợp tác của Cộng đồng.

Dấu mốc quan trọng là Hội nghị cấp cao lần thứ VII tại Hà Nội năm 1997, Hội nghị đầu tiên tổ chức tại châu Á, cũng là nơi các nước thành viên bầu Tổng Thư ký đầu tiên của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF). Tại Hội nghị này, Việt Nam đã đề xuất thúc đẩy hợp tác kinh tế, góp phần mở rộng hoạt động của Cộng đồng từ các lĩnh vực truyền thống về ngôn ngữ, văn hóa sang hợp tác phát triển kinh tế, xã hội.

Từ đó đến nay, Việt Nam tiếp tục đóng vai trò kết nối hợp tác Pháp ngữ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương; thúc đẩy hợp tác trong giáo dục, đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực; tham gia xây dựng, triển khai các chiến lược, chương trình hợp tác và đóng góp nguồn lực, nhân sự cho các thiết chế Pháp ngữ. Hà Nội hiện cũng là nơi đặt Văn phòng khu vực châu Á-Thái Bình Dương của OIF và Trung tâm Pháp ngữ khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng được đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh, hai cơ quan góp phần thúc đẩy đào tạo tiếng Pháp và hợp tác Pháp ngữ trong khu vực.

Tăng cường gắn kết trong cộng đồng Pháp ngữ

- Tại Hội nghị lần này, đâu là những trọng tâm Việt Nam mong muốn thúc đẩy, thưa Thứ trưởng?

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường: Việt Nam chú trọng hai định hướng.

Thứ nhất, cùng các thành viên đề cao hòa bình, ổn định, đối thoại, xây dựng lòng tin và giải quyết hòa bình các bất đồng, tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và các nguyên tắc cơ bản của quan hệ quốc tế.

Thứ hai, gắn hợp tác Pháp ngữ chặt chẽ hơn với nhu cầu phát triển của các thành viên: Bên cạnh thế mạnh truyền thống về ngôn ngữ, văn hóa và giáo dục, cần mở rộng hợp tác trong kinh tế, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Điều quan trọng là chuyển các ưu tiên hợp tác thành những chương trình và kết quả cụ thể, để hợp tác Pháp ngữ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Tiết mục múa " Hương sắc bản Mèo" do học sinh Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, Hà Nội biểu diễn tại Ngày hội Quốc tế Pháp ngữ. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

- Nhìn xa hơn về tương lai hợp tác Pháp ngữ, xin Thứ trưởng cho biết những thông điệp và kỳ vọng của Việt Nam?

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường: Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ XX có chủ đề “Tái đầu tư cho hòa bình vì sự thịnh vượng chung và ổn định bền vững.” Gắn với chủ đề này, dự kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ chia sẻ quan điểm của Việt Nam về mối quan hệ gắn bó giữa hòa bình và phát triển.

Là đất nước đã trải qua chiến tranh và đang nỗ lực vươn lên, Việt Nam hiểu sâu sắc giá trị của hòa bình. Hòa bình, ổn định là điều kiện tiên quyết để phát triển; ngược lại, sự phát triển bền vững, bao trùm và mang lại lợi ích cho mọi người dân là nền tảng để củng cố hòa bình lâu dài.

Trong bối cảnh đó, Cộng đồng Pháp ngữ là một không gian hợp tác mà các thành viên có sự đa dạng về địa lý, văn hóa, trình độ phát triển, cùng nhau chia sẻ những giá trị chung về hòa bình, đoàn kết, đối thoại. Đây là nền tảng và lợi thế để Pháp ngữ tăng cường kết nối, huy động sự tham gia, đóng góp của các thành viên vào nỗ lực chung vì hòa bình và phát triển

Chúng ta kỳ vọng Hội nghị lần này sẽ tạo thêm động lực đổi mới hoạt động của Cộng đồng Pháp ngữ, xác định những ưu tiên hợp tác thiết thực và khả thi trong tương lai. Việc Hội nghị được tổ chức tại châu Á-Thái Bình Dương cũng là cơ hội tăng cường kết nối giữa các thành viên Pháp ngữ ở châu Á với châu Phi, châu Âu và các khu vực khác.

Việt Nam sẵn sàng cùng các thành viên xây dựng một Cộng đồng Pháp ngữ đoàn kết, năng động, hướng tới người dân, nơi sự đa dạng trở thành thế mạnh cho hợp tác và phát triển.

- Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng./.

Tăng cường hợp tác phát triển giáo dục Pháp ngữ tại Việt Nam Ngày 28/5, tại tỉnh Gia Lai, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) tổ chức khai mạc “Diễn đàn Giáo dục Pháp ngữ.”