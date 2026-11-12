Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp Thống đốc tỉnh Kanagawa của Nhật Bản

Ngày 12/11/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Kuroiwa Yuji, Thống đốc tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) nhân dịp Thống đốc thăm Việt Nam và tổ chức các hoạt động giao lưu kinh tế, văn hóa, du lịch tại thành phố Đà Nẵng và thành phố Hà Nội, trong đó có Lễ hội Kanagawa tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội từ ngày 14-15/11/2026.