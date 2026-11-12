Chính trị
Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina I.Matviyenko trao tặng Huy hiệu danh dự của Hội đồng Liên bang Nga cho Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina I.Matviyenko trao tặng Huy hiệu danh dự của Hội đồng Liên bang Nga cho Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina I.Matviyenko trao tặng Huy hiệu danh dự của Hội đồng Liên bang Nga cho Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina I.Matviyenko trao tặng Huy hiệu danh dự của Hội đồng Liên bang Nga cho Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina I.Matviyenko phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina I.Matviyenko phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina I.Matviyenko chụp ảnh lưu niệm với đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina I.Matviyenko chụp ảnh lưu niệm với đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
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Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga tặng Huy hiệu danh dự cho Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Tối 12/11/2026, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko trao tặng Huy hiệu danh dự của Hội đồng Liên bang “Vì những đóng góp cho sự phát triển chế độ nghị viện” cho Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

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