Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga tặng Huy hiệu danh dự cho Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Tối 12/11/2026, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko trao tặng Huy hiệu danh dự của Hội đồng Liên bang “Vì những đóng góp cho sự phát triển chế độ nghị viện” cho Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.