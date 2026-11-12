Việt Nam-Liên bang Nga phát huy vai trò cầu nối của hợp tác nghị viện

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Hội đồng LB Nga Valentina Matvienko nhất trí tăng cường phối hợp giữa hai cơ quan lập pháp, góp phần thúc đẩy các thỏa thuận song phương và mở rộng hợp tác thực chất.

Sáng 12/11/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matvienko nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Chào mừng Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matvienko và Đoàn đại biểu cấp cao Liên bang Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm đối với việc củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam, phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong hoàn thiện cơ sở pháp lý, giám sát và thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận song phương; hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương hai nước trong từng lĩnh vực hợp tác, đặc biệt chú trọng tăng cường kết nối giữa các địa phương, doanh nghiệp và nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao việc trong khuôn khổ chuyến thăm, Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga sẽ ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm Chương trình hành động chung nhằm tạo bước chuyển thực chất trong công tác của hai Quốc hội./.