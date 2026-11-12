Hải trình kết nối và vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Pháp

Chiều 12/11, tại Trung tâm Chính trị-Hành chính thành phố, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã tiếp xã giao đoàn cán bộ tàu tuần dương Vendemiaire của Hải quân Pháp nhân chuyến thăm thành phố.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng bày tỏ vui mừng được đón tiếp Ngài Thuyền trưởng cùng Đoàn cán bộ tàu Vendemiaire đến thăm thành phố.

Nhấn mạnh Hải Phòng luôn coi mỗi chuyến tàu hữu nghị là cơ hội quý báu để gặp gỡ, hiểu biết và kết nối, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khẳng định chuyến thăm góp phần thiết thực vào việc xây dựng lòng tin, củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Pháp.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã giới thiệu với đoàn về Hải Phòng với không gian phát triển rộng mở, là cửa ngõ ra biển quan trọng của miền Bắc Việt Nam cùng bề dày lịch sử và văn hóa đặc sắc.

Thành phố đang định hướng phát triển mạnh mẽ kinh tế biển, dịch vụ logistics và công nghiệp hiện đại gắn liền với chuyển đổi xanh, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Trên nền tảng quan hệ Việt Nam-Pháp, Hải Phòng và thành phố cảng Brest đã thiết lập quan hệ kết nghĩa từ năm 2007. Với truyền thống hướng biển tương đồng, hai bên còn nhiều tiềm năng hợp tác trong nghiên cứu biển, bảo vệ môi trường, văn hóa và giáo dục.

Về hợp tác kinh tế giữa các đối tác của Pháp và Hải Phòng, đến hết tháng 6/2026, Hải Phòng có 6 dự án đầu tư của Pháp, với tổng vốn đăng ký 55,5 triệu USD. Trong 10 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu của thành phố sang Pháp đạt hơn 102 triệu USD.

UBND thành phố Hải Phòng tiếp xã giao đoàn sỹ quan tàu tuần dương Vendemiaire của Hải quân Pháp. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Những kết quả này là nền tảng để tiếp tục mở rộng hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế biển, hậu cần, công nghệ môi trường và phát triển đô thị bền vững.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Minh Hùng nhấn mạnh, Hải Phòng trân trọng đóng góp của các chuyên gia, bác sỹ và cơ sở đào tạo Pháp trong y tế, giáo dục, khoa học và bảo tồn di sản. Chính những hợp tác thiết thực ấy đã vun đắp tình hữu nghị gắn kết sâu sắc giữa nhân dân hai nước.

Thành phố Hải Phòng mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, kết nối của Đại sứ quán Pháp để phát huy quan hệ với thành phố Brest và mở rộng hợp tác với các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp Pháp trên các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu.

Các cơ quan của thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, tạo điều kiện để các hoạt động trong chuyến thăm diễn ra chu đáo, thuận lợi và an toàn.

Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo và hiếu khách của lãnh đạo thành phố Hải Phòng, Trung tá Jean-Christophe Dherbécourt, Thuyền trưởng tàu Vendémiaire, Hải quân Pháp bày tỏ niềm vinh dự khi dẫn đầu đoàn cán bộ, thủy thủ ghé thăm thành phố cảng năng động và giàu truyền thống của Việt Nam.

UBND thành phố Hải Phòng tiếp xã giao đoàn sỹ quan tàu tuần dương Vendemiaire của Hải quân Pháp. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Thuyền trưởng Jean-Christophe Dherbécourt cho rằng, chuyến thăm lần này là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hợp tác quốc phòng tốt đẹp và sự gắn bó lâu dài giữa hai nước Pháp và Việt Nam.

Ông ấn tượng mạnh mẽ trước sự phát triển năng động, cơ sở hạ tầng hiện đại cũng như không gian đô thị hài hòa giữa truyền thống và hiện đại của Hải Phòng.

Đại diện đoàn Hải quân Pháp khẳng định, chuyến hải trình của tàu Vendémiaire qua các vùng biển khu vực luôn mang theo sứ mệnh kết nối và vun đắp tình hữu nghị.

Thông qua các hoạt động giao lưu, tham quan và làm việc tại Hải Phòng lần này, đoàn mong muốn tiếp tục củng cố sự hiểu biết lẫn nhau giữa lực lượng hải quân hai nước, đồng thời mở ra thêm những góc nhìn mới về tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực hàng hải, trao đổi chuyên môn và giao lưu văn hóa.

Đoàn cũng bày tỏ hy vọng tình hữu nghị và sự hợp tác giữa Pháp và Việt Nam nói chung, giữa các địa phương Pháp với thành phố Hải Phòng nói riêng sẽ ngày càng đơm hoa kết trái, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước./.

Tàu Hải quân Pháp thăm Hải Phòng, thúc đẩy hợp tác quốc phòng Chuyến thăm Hải Phòng của tàu Vendémiaire từ ngày 12-16/11 góp phần tăng cường giao lưu, trao đổi chuyên môn và thúc đẩy hợp tác quốc phòng, hàng hải giữa Việt Nam và Pháp.