Việt Nam đánh giá cao đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ

Chiều 12/11, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đã tiếp ông Michael Steen, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Atlas Air Worldwide (Hoa Kỳ), cùng đoàn công tác đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang hoan nghênh chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của ông Michael Steen và đoàn công tác; đánh giá cao vị thế hàng đầu thế giới của Atlas Air Worldwide trong lĩnh vực vận tải hàng hóa hàng không cũng như sự hiện diện và hoạt động của Tập đoàn tại Việt Nam trong hơn 20 năm qua.

Thứ trưởng ghi nhận việc Tập đoàn xác định Việt Nam là một trong những điểm trung chuyển quan trọng trong mạng lưới vận tải toàn cầu, góp phần tăng cường kết nối, bảo đảm chuỗi cung ứng và thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng chủ lực của Việt Nam.

Thứ trưởng khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng và mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, trong đó hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và kết nối chuỗi cung ứng là những trụ cột quan trọng.

Thứ trưởng đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ, trong đó có Atlas Air Worldwide, vào việc thúc đẩy hợp tác kinh tế và tăng cường gắn kết giữa hai nước.

Nhân dịp này, Thứ trưởng trân trọng cảm ơn sự đồng hành và hỗ trợ thiết thực của Tập đoàn đối với Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh (VWAI), góp phần vào nỗ lực chung của hai nước trong khắc phục hậu quả chiến tranh, củng cố lòng tin và tăng cường quan hệ song phương.

Chia sẻ về định hướng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới, Thứ trưởng cho biết Việt Nam đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, hướng tới trở thành trung tâm sản xuất công nghiệp và logistics quan trọng của khu vực.

Để đáp ứng nhu cầu vận tải và kết nối quốc tế ngày càng tăng, Chính phủ Việt Nam đang đẩy mạnh triển khai quy hoạch phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay, tập trung đầu tư các công trình hạ tầng chiến lược như Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và mở rộng Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, hướng tới đưa Việt Nam trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa và logistics quốc tế.

Thứ trưởng khẳng định Chính phủ Việt Nam và Bộ Ngoại giao luôn sẵn sàng đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Hoa Kỳ, trong đó có Atlas Air Worldwide, mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh ổn định, lâu dài và hiệu quả tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực hàng không, vận tải và logistics.

Ông Michael Steen cảm ơn Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang đã dành thời gian tiếp đoàn; bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và triển vọng tăng trưởng của Việt Nam; đánh giá cao tầm nhìn chiến lược cùng những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong phát triển kết cấu hạ tầng hàng không, logistics và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Khẳng định Việt Nam là một trong những thị trường chiến lược quan trọng của Atlas Air Worldwide tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ông Michael Steen bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hoạt động khai thác lâu dài tại Việt Nam, tăng cường hợp tác với các cơ quan chức năng và đối tác Việt Nam, qua đó góp phần nâng cao năng lực vận tải hàng không, tăng cường kết nối chuỗi cung ứng và thúc đẩy giao thương giữa Việt Nam với Hoa Kỳ cũng như các thị trường quốc tế.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang đề nghị Atlas Air Worldwide tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, cùng cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ có tiếng nói tích cực với Chính quyền và Quốc hội Hoa Kỳ, ủng hộ việc củng cố và phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, thúc đẩy tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, hướng tới kết quả hài hòa, cùng có lợi cho người dân và doanh nghiệp hai nước.

Thứ trưởng đồng thời hoan nghênh và mời Lãnh đạo Tập đoàn tham gia tích cực Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC (APEC CEO Summit) và các hoạt động trong Năm APEC 2027 do Việt Nam đăng cai tổ chức./.

TP Hồ Chí Minh muốn hợp tác cùng các đối tác Hoa Kỳ trong lĩnh vực nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng thương mại, đầu tư, sẵn sàng phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ trong kết nối doanh nghiệp hai bên.