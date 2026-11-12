Kết nối doanh nghiệp Việt Nam-Malaysia, thúc đẩy hợp tác thương mại

Chiều 12/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp với Cơ quan Xúc tiến thương mại Malaysia (MATRADE) và các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị Kết nối giao thương doanh nghiệp Việt Nam-Malaysia, nhằm tạo cơ hội cho doanh nghiệp hai nước tìm kiếm đối tác và mở rộng hợp tác kinh doanh. Đồng thời, thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Malaysia ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững.

Cụ thể, trọng tâm của hội nghị là phiên kết nối giao thương trực tiếp (B2B) mang lại cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Malaysia gặp gỡ trực tiếp, trao đổi nhu cầu xuất nhập khẩu, tìm kiếm đối tác và thảo luận các phương án hợp tác kinh doanh.

Thông qua phiên kết nối này, doanh nghiệp Việt Nam kỳ vọng có thêm điều kiện tiếp cận mạng lưới nhà nhập khẩu, nhà phân phối và hệ thống bán lẻ tại Malaysia, cũng như mở rộng cơ hội đưa các sản phẩm có thế mạnh của Việt Nam vào thị trường Malaysia và các thị trường liên quan.

Trong khi đó, đại diện cơ quan quản lý, đơn vị xúc tiến thương mại-công nghiệp Việt Nam và Malaysia được tạo điều kiện trao đổi về tiềm năng, cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai bên, giới thiệu những triển vọng kết nối giao thương trong thời gian tới. Hoạt động kết nối tập trung vào những lĩnh vực có tiềm năng, nhất là nông sản, thực phẩm, đồ uống, thương mại và phân phối hàng hóa...

Liên quan đến đoàn doanh nghiệp Malaysia đến Việt Nam tham dự hội nghị lần này, ông YB Tuan Goh Choon Aik, Ủy viên Hội đồng Bang Penang, Malaysia, phụ trách các vấn đề Thương mại và Đoàn kết cộng đồng cho biết, đoàn có khoảng 20 doanh nghiệp đến từ Bang Penang tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm, hoạt động trong lĩnh vực thu mua, nhập khẩu, phân phối vào hệ thống siêu thị tại Malaysia. Sự có mặt của đoàn doanh nghiệp Malaysia tạo thêm cơ hội tăng cường kết nối thương mại, mở rộng mạng lưới đối tác và thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp Malaysia và Việt Nam.

Malaysia là một trong những nền kinh tế phát triển năng động tại khu vực Đông Nam Á, có nền công nghiệp tương đối phát triển, cơ cấu kinh tế đa dạng và mức độ hội nhập quốc tế cao. Malaysia có thế mạnh trong các lĩnh vực công nghiệp điện, điện tử, bán dẫn, dầu khí, hóa dầu, chế biến cao su, dầu cọ, công nghiệp thực phẩm và dịch vụ.

Bên cạnh đó, Malaysia còn là một trong những quốc gia có thế mạnh về phát triển ngành công nghiệp Halal, với hệ thống tiêu chuẩn, chứng nhận và mạng lưới phân phối phục vụ thị trường trong nước và quốc tế.

Theo ông Phùng Văn Thành, Tham tán Thương mại, Trưởng Thương vụ - Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, Việt Nam và Malaysia hiện đang là những đối tác quan trọng của nhau, không chỉ trong khối Asean mà cả trên phạm vi thế giới. Hai nước đã có quan hệ hợp tác về nhiều mặt từ rất lâu, trong đó đặc biệt là quan hệ hợp tác về năng lượng, đầu tư và thương mại.

Trong những năm tới, sự hợp tác giữa Malaysia và Việt Nam càng trở nên quan trọng khi mà Malaysia định hướng trở thành Trung tâm thương mại toàn cầu, nhất là Trung tâm thương mại hồi giáo toàn cầu. Chính vì vậy, việc khai thác tiềm năng và sự hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước nhằm đáp ứng nhu cầu to lớn của cộng đồng hồi giáo không chỉ tại Malaysia mà còn ở nhiều nước trên thế giới sẽ mang lại lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp Malaysia và Việt Nam.

Chính sách kinh tế-thương mại của Malaysia tập trung vào mở rộng thị trường xuất khẩu, đa dạng hóa đối tác thương mại, tận dụng các hiệp định thương mại tự do và tăng cường tham gia chuỗi cung ứng khu vực, toàn cầu. Thực tế, Việt Nam và Malaysia có nhiều thế mạnh có thể bổ trợ lẫn nhau trong hoạt động thương mại và hợp tác sản xuất, đồng thời là một trong những nhà đầu tư nước ngoài quan trọng tại Việt Nam.

Các dự án đầu tư của Malaysia tại Việt Nam tập trung vào một số lĩnh vực như bất động sản, công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng, xây dựng và dịch vụ.

Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp Việt Nam cũng quan tâm tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư và mở rộng hoạt động kinh doanh tại thị trường Malaysia, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, công nghiệp chế biến và phân phối hàng hóa./.

Nền kinh tế số Malaysia có thể tăng trưởng sánh ngang Việt Nam Lĩnh vực thương mại điện tử của Malaysia dự kiến đạt 25 tỷ USD tổng giá trị hàng hóa, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi du lịch trực tuyến dự báo tăng 15% đạt 12 tỷ USD.