FPT ghi dấu 15 năm liên tiếp trong TOP 50 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả

Tập đoàn FPT được vinh danh trong TOP 50 Công ty Kinh doanh Hiệu quả nhất Việt Nam năm 2026 (TOP50 2026), đánh dấu năm thứ 15 liên tiếp FPT có mặt trong danh sách này. Kết quả này ghi nhận khả năng duy trì hiệu quả kinh doanh và nền tảng quản trị của FPT trong nhiều năm qua. Tại chương trình, ông Trần Đăng Hòa, Chủ tịch FPT IS, Tập đoàn FPT cũng đã tham gia Hội thảo Quản trị doanh nghiệp “AI thực chiến”.

TOP50 là bảng xếp hạng do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư phối hợp cùng Công ty Chứng khoán Thiên Việt (TVS) thực hiện thường niên, với sự tham vấn của các chuyên gia kinh tế, kinh doanh từ Trường Kinh doanh Harvard, nhằm tìm kiếm và vinh danh các doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Duy trì hiệu quả kinh doanh

Là công ty công nghệ thông tin đầu tiên niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam và thuộc nhóm VN30, FPT duy trì tăng trưởng ổn định, minh bạch thông tin và bảo đảm quyền lợi của cổ đông cùng các bên liên quan.

Giai đoạn 2020–2025, doanh thu của FPT tăng từ 29.830 tỷ đồng lên 70.113 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng từ 4.424 tỷ đồng lên 11.226 tỷ đồng, tương ứng gấp khoảng 2,4 lần và 2,5 lần. ROE duy trì quanh mức 28% trong ba năm 2023–2025, cho thấy hiệu quả sử dụng vốn được giữ vững trong quá trình mở rộng quy mô. Năm 2025, lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn đạt 13.039 tỷ đồng, tăng 17,8%.

Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong năm 2026. Trong 9 tháng đầu năm 2026, FPT ghi nhận doanh thu 40.023 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 8.770 tỷ đồng, tăng lần lượt 12,4% và 17% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 7.778 tỷ đồng, tăng 13,3%; EPS đạt 4.142 đồng, tăng 12,8%. Riêng quý III, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 2.723 tỷ đồng, mức cao nhất theo quý của Tập đoàn.

Khối Công nghệ tiếp tục giữ vai trò chủ lực, đóng góp 89% doanh thu và 58% lợi nhuận trước thuế. Tại thị trường nước ngoài, doanh thu ký mới đạt 36.137 tỷ đồng, tăng 23,1%, với 16 dự án quy mô trên 10 triệu USD, tạo nền tảng cho doanh thu ghi nhận trong các kỳ tiếp theo.

Bên cạnh TOP50, năm 2026 FPT tăng 5 bậc lên vị trí thứ 130 trong bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 và tiếp tục là doanh nghiệp dịch vụ công nghệ thông tin lớn nhất Đông Nam Á trong danh sách này.

AI – Từ xu hướng công nghệ đến động lực tăng trưởng mới

Tại hội thảo Quản trị doanh nghiệp “AI thực chiến,” ông Trần Đăng Hòa, Chủ tịch FPT IS, Tập đoàn FPT có bài phát biểu và tham gia phiên tọa đàm cùng lãnh đạo các doanh nghiệp, ngân hàng về lộ trình ứng dụng AI vào bài toán thực tiễn, chia sẻ những kinh nghiệm FPT đang triển khai trong nội bộ và cho khách hàng. Ông nhấn mạnh AI đang đến nhanh hơn bao giờ hết và kêu gọi các doanh nghiệp cùng chuyển mình thích ứng với làn sóng này.

Theo ông Hòa, môi trường kinh doanh đang biến động với sự thay đổi của chuỗi cung ứng, tình trạng thiếu hụt lao động công nghệ cao, nhu cầu hạ tầng tính toán và nền kinh tế token bùng nổ. Trong bối cảnh đó, AI sẽ len lỏi vào từng bài toán của doanh nghiệp, từ thấu hiểu khách hàng, mở rộng quy mô đến tăng tốc đổi mới. Ông cho rằng ngoài hiệu quả vận hành, doanh nghiệp cần xác định AI tạo ra nguồn tăng trưởng mới ở đâu, với giá trị mang lại lớn hơn chi phí token bỏ ra. Đồng thời, doanh nghiệp cần thiết kế lại cách tổ chức công việc và tái định hình mô hình kinh doanh.

Ông Trần Đăng Hòa Chủ tịch FPT IS, Tập đoàn FPT chia sẻ tại Hội thảo Quản trị doanh nghiệp “AI thực chiến.” (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cũng theo ông Hòa, FPT đang tiếp cận AI theo hướng như một hệ điều hành, trong đó con người, AI Agent và Digital Worker cùng làm việc. Đích đến là ứng dụng theo hướng AI-First, quy trình kinh doanh tự động và dữ liệu theo thời gian thực. FPT xây dựng khung trưởng thành AI-Native CASAN gồm 5 cấp độ, giúp các tổ chức đánh giá hiện trạng và xây dựng lộ trình chuyển đổi, cùng hệ sinh thái AI từ hạ tầng, mô hình đến ứng dụng. Với khách hàng, FPT đang triển khai AI Agent và Digital Worker cho các đơn vị từ cơ quan nhà nước đến doanh nghiệp. Trong đó, tại nhiều hệ thống quy mô cấp bộ ngành, AI Agent đã hỗ trợ hiệu quả trong các quy trình nghiệp vụ tạo nên thay đổi mang tính chuyển đổi.

Năng lực phát triển và cung cấp các giải pháp AI cho khách hàng đang đóng góp ngày càng rõ nét vào kết quả kinh doanh của FPT. Năm 2025, doanh thu dịch vụ AI và Phân tích dữ liệu của FPT đạt 2.612 tỷ đồng, tăng 40,7%. Trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu lĩnh vực này đạt 2.915 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ và đã vượt kết quả cả năm 2025. FPT đặt mục tiêu doanh thu AI tăng trưởng tối thiểu 30%/năm trong 5 năm tới.

Nền tảng kinh doanh hiệu quả được duy trì qua 15 năm, cùng năng lực triển khai AI đã chuyển hóa thành doanh thu, là cơ sở để FPT mở rộng không gian tăng trưởng dài hạn và tạo giá trị bền vững cho khách hàng, đối tác và cổ đông./.

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