Tesla dừng sản xuất dòng xe bán tải Cybertruck

Hãng sản xuất xe điện Tesla sẽ chính thức ngừng sản xuất dòng xe bán tải Cybertruck vào giữa năm sau nhằm giải phóng năng lực nhà máy cho mẫu xe tự hành Cybercab.

Thông tin được Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk thông báo trên mạng xã hội X vào ngày 6/11. Theo đó, hoạt động lắp ráp mẫu xe bán tải điện Cybertruck tại nhà máy ở Austin, bang Texas sẽ kết thúc vào khoảng giữa năm 2027 để nhường chỗ cho việc tăng cường sản xuất Cybercab - mẫu xe tự hành phục vụ dịch vụ chia sẻ chuyến đi. Ngay sau thông báo, giá cổ phiếu của Tesla đã tăng khoảng 5%.

Dòng xe Cybertruck đã trải qua chặng đường thương mại đầy khó khăn kể từ khi Tesla ra mắt bản thử nghiệm vào năm 2019 với nhận định mẫu xe này không dành cho tất cả mọi người.

Xe bắt đầu được sản xuất tại Austin từ năm 2023 với giá bán dao động từ 80.000 USD đến 100.000 USD tùy thuộc vào các tùy chọn.

Một chiếc xe bán tải điện Cybertruck tại bãi đỗ xe của một trung tâm thương mại ở bang Virginia (Mỹ). (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Dù mục tiêu ban đầu là đạt doanh số 250.000 xe mỗi năm, dữ liệu từ Công ty nghiên cứu ôtô Kelley Blue Book cho thấy Tesla chỉ bán được hơn 20.000 chiếc Cybertruck tại Mỹ vào năm 2025, giảm khoảng 48% so với năm trước đó.

Bên cạnh doanh số thấp, Cybertruck còn liên tục gặp rắc rối kỹ thuật. Tháng 3/2025, Tesla phải thu hồi gần 46.000 chiếc do lỗi ốp trang trí bên ngoài bị rơi. Ngoài ra, hãng cũng bị kiện với cáo buộc thiết kế cửa xe khiến hai người thiệt mạng do không thể thoát ra ngoài khi xe bốc cháy.

Việc dừng Cybertruck giúp Tesla dồn nguồn lực cho Cybercab - mẫu xe tự hành không có vô-lăng hay bàn đạp. Cybercab được xem là mẫu xe thể hiện tham vọng dài hạn của Giám đốc điều hành Elon Musk trong lĩnh vực xe tự lái hoàn toàn.

Tesla đã bắt đầu sản xuất Cybercab tại nhà máy ở Austin từ tháng 7 và tổ chức các buổi chạy thử nghiệm từ tháng 9. Mẫu xe này chỉ thiết kế cho 2 hành khách nhưng vẫn có không gian chứa hành lý, gậy chơi golf hoặc xe tay ga, cho phép người dùng gọi xe để đi lại hàng ngày.

Cybercab được kỳ vọng sẽ cạnh tranh trực tiếp với Waymo-công ty con của Alphabet (công ty mẹ của Google)-hiện đang vận hành 4.000 xe tự hành cung cấp dịch vụ chở khách có thu phí tại 14 thành phố ở Mỹ./.

Tesla giữ ngôi vương xe nhập khẩu tại Hàn Quốc Hãng sản xuất xe điện Tesla của Mỹ tiếp tục là thương hiệu ôtô nhập khẩu bán chạy nhất tại Hàn Quốc trong tháng 9, đánh dấu tháng thứ tám liên tiếp dẫn đầu thị trường