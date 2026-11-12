Ngân hàng Nhà nước phối hợp các công cụ ổn định tỷ giá cuối năm

Tính tới cuối tháng 10, tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng đã giảm sáu tháng liên tiếp. Giá bán USD tại một số ngân hàng thương mại cũng thấp hơn đầu tháng 11, dù đã có những phiên tăng trở lại. Diễn biến này tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động tính toán chi phí nhập khẩu và thanh toán các nghĩa vụ bằng ngoại tệ trong những tháng cuối năm.

Triển vọng tỷ giá sẽ phụ thuộc vào khả năng cân đối giữa nguồn cung ngoại tệ từ xuất khẩu, đầu tư, kiều hối và nhu cầu thanh toán có thể gia tăng vào cuối năm. Cùng với đó, việc Ngân hàng Nhà nước bổ sung các kênh cung ứng vốn VND đặt ra yêu cầu theo dõi sát chênh lệch lãi suất giữa hai đồng tiền.

Nguồn cung ngoại tệ hỗ trợ tỷ giá

Cuối tháng Mười, tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng ở mức 25.802 đồng/USD, giảm 0,6% so với cuối tháng Chín và giảm 1,8% so với đầu năm.

Tuy nhiên mấy ngày nay tỷ giá có nhích nhẹ. Ngày 12/11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.623 đồng/USD, tăng 12 đồng so với phiên liền trước. Vietcombank và BIDV nâng giá bán USD lên 25.850 đồng/USD nhưng vẫn thấp hơn 110 đồng so với sáng 4/11.

Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà, tỷ giá USD/VND bình quân trên thị trường liên ngân hàng đến ngày 20/10 giảm 1,57% so với cuối năm 2025. Trong điều kiện thị trường chịu tác động từ cả yếu tố quốc tế và trong nước, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp điều hành tỷ giá với lãi suất và thanh khoản VND. Thị trường ngoại tệ hoạt động thông suốt, nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế được đáp ứng đầy đủ. Từ năm 2025 đến thời điểm ông cung cấp thông tin, Ngân hàng Nhà nước chưa phải bán ngoại tệ can thiệp.

Một trong những yếu tố hỗ trợ tỷ giá là nguồn ngoại tệ từ giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Theo báo cáo triển vọng kinh tế quý 4/2026 của Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), vốn FDI thực hiện lũy kế đến hết tháng Chín đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ. KBSV kỳ vọng nguồn cung ngoại tệ tiếp tục được bổ sung từ giải ngân FDI, xuất khẩu và kiều hối. Hoạt động huy động vốn quốc tế của các ngân hàng và doanh nghiệp cũng góp phần bổ sung nguồn ngoại tệ cho nền kinh tế.

Ở chiều cầu, các doanh nghiệp có thể cần thêm ngoại tệ để nhập khẩu nguyên liệu, máy móc và thanh toán các khoản đến hạn. Trên thị trường quốc tế, Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) lưu ý giá dầu, bất ổn địa chính trị và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất ở mức cao. Công ty Chứng khoán MB (MBS) cũng nhận định giá dầu có thể làm gia tăng lo ngại lạm phát, qua đó củng cố kỳ vọng lãi suất tại Mỹ duy trì ở mức cao.

Theo ông Phạm Chí Quang - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước, với một nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam, biến động tỷ giá có thể truyền dẫn vào giá tiêu dùng qua chi phí hàng hóa nhập khẩu. Mức độ ổn định của tỷ giá vì vậy ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng dự tính chi phí của doanh nghiệp, đồng thời có ý nghĩa đối với mục tiêu kiểm soát lạm phát.

Phối hợp điều hành tỷ giá, lãi suất và thanh khoản

Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Nhà nước triển khai mua USD giao ngay từ ngày 11/11 với tỷ giá 25.500 đồng/USD. Giao dịch được thực hiện vào thứ Hai và thứ Tư hằng tuần với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trạng thái ngoại tệ dương. Lượng ngoại tệ mỗi đơn vị được bán tối đa bằng mức cần thiết để đưa trạng thái ngoại tệ về cân bằng, căn cứ số liệu cuối ngày làm việc liền trước phiên giao dịch.

Nghiệp vụ này tạo thêm kênh để các ngân hàng bán lượng USD đang nắm giữ và nhận về tiền đồng. Với tỷ giá mua 25.500 đồng/USD, mỗi 1 tỷ USD mua vào tương ứng với 25.500 tỷ đồng được cung ứng. Ngân hàng Nhà nước chưa công bố tổng hạn mức mua mỗi phiên. Lượng tiền đồng đưa vào hệ thống sẽ phụ thuộc vào khối lượng giao dịch thực tế.

Hoán đổi ngoại tệ 6 tháng, thêm dư địa giảm lãi suất, hỗ trợ tăng trưởng. (Ảnh: Vietnam+)

Trước đó, ngày 6/11, Ngân hàng Nhà nước triển khai hoán đổi USD/VND kỳ hạn 182 ngày với quy mô tối đa 2 tỷ USD. Cơ quan điều hành mua USD giao ngay với tỷ giá 24.399 đồng/USD và cam kết bán lại lượng ngoại tệ tương ứng khi đáo hạn với tỷ giá 24.704 đồng/USD. Nếu sử dụng hết hạn mức, giao dịch có thể cung ứng ban đầu gần 48.800 tỷ đồng. Khi đáo hạn, các ngân hàng dùng tiền đồng để mua lại USD theo tỷ giá đã thỏa thuận.

Theo ông Nguyễn Quang Huy - CEO Khoa Tài chính-Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi, kỳ hạn sáu tháng giúp các đơn vị tham gia chủ động cân đối nguồn vốn qua giai đoạn cuối năm và đầu năm sau, qua đó có thể giảm nhu cầu vay ngắn hạn. Tác động đến lãi suất huy động và cho vay còn tùy thuộc quy mô giao dịch, mức độ phân bổ vốn, nhu cầu tín dụng và chi phí huy động của từng ngân hàng.

Việc cung ứng thêm VND cũng có thể ảnh hưởng đến chênh lệch lãi suất giữa VND và USD. Theo ông Huy, mức độ tác động đến tỷ giá còn phụ thuộc vào sức mạnh của đồng USD, dòng ngoại tệ từ thương mại và đầu tư, nhu cầu thanh toán và kỳ vọng thị trường. Do đó, diễn biến lãi suất cần được theo dõi cùng với cung cầu ngoại tệ để xác định thời điểm và quy mô sử dụng từng công cụ.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết từ nay đến cuối năm, điều hành tỷ giá tiếp tục đối mặt với những yếu tố thuận lợi và thách thức đan xen, đòi hỏi phải chủ động ứng phó với các biến động bên ngoài.

Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến kinh tế, tài chính quốc tế và trong nước, điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các công cụ chính sách tiền tệ và sẵn sàng can thiệp khi cần thiết.

Các giải pháp sẽ được cân nhắc trên cơ sở tổng thể mục tiêu chính sách tiền tệ, diễn biến cung cầu ngoại tệ và yêu cầu ổn định kinh tế vĩ mô.

“Mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm thị trường ngoại tệ hoạt động thông suốt, đáp ứng nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và tạo điều kiện cho tăng trưởng bền vững,” ông nói.

Khi nhu cầu thanh toán cuối năm tăng, khả năng bổ sung ngoại tệ từ xuất khẩu, giải ngân FDI và kiều hối sẽ là yếu tố quan trọng đối với tỷ giá. Bám sát các dòng ngoại tệ này cùng với diễn biến thanh khoản VND sẽ giúp Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh kịp thời quy mô và thời điểm sử dụng từng công cụ, qua đó duy trì hoạt động thông suốt của thị trường và đáp ứng nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế./.

Phó Thống đốc: Điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, tạo dư địa cho tăng trưởng bền vững Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà chia sẻ giải pháp điều hành tiền tệ, giảm lãi suất, ổn định tỷ giá và hướng tín dụng vào sản xuất để hỗ trợ tăng trưởng bền vững.