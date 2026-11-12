Fed bất đồng về tốc độ tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát

Theo phóng viên TTXVN tại New York, các quan chức thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 10/11 đã đạt được sự thống nhất rộng rãi về việc cần tiếp tục tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát, song vẫn tồn tại sự phân hóa sâu sắc về tốc độ và mức độ thắt chặt chính sách tiền tệ.

Sau khi Cục Thống kê Lao động Mỹ cùng ngày công bố báo cáo phản ánh áp lực lạm phát đang lan rộng ra nhiều nhóm hàng hóa, dịch vụ như thực phẩm, thiết bị gia dụng, giải trí và bảo hiểm xe cơ giới, nội bộ Fed xuất hiện sự chia rẽ rõ rệt giữa hai quan điểm điều hành chính sách.

Một nhóm quan chức ủng hộ đẩy nhanh lộ trình thắt chặt, trong đó Thống đốc Christopher J. Waller cảnh báo việc duy trì mức tăng 0,25% thông thường có thể đe dọa uy tín của ngân hàng trung ương. Ông Waller đề xuất khả năng nâng lãi suất 0,5% trong cuộc họp tháng 12 tới.

Cùng chung quan điểm, Chủ tịch Fed Chi nhánh Dallas Lorie K. Logan nhận định Fed có thể phải đẩy nhanh đợt tăng lãi suất tiếp theo và cần thêm ít nhất hai đợt tăng 0,25% trước khi tạm dừng.

Ở chiều ngược lại, nhiều quan chức Fed vẫn kiên trì với phương án điều chỉnh từng bước để bảo vệ nền kinh tế.

Phó Chủ tịch Giám sát Fed Michelle W. Bowman lưu ý rằng lợi ích của việc thắt chặt thêm chính sách cần được cân nhắc cẩn trọng với chi phí đối với các ngành nhạy cảm với lãi suất, trong bối cảnh thị trường tài chính xuất hiện biến động.

Các chủ tịch Fed chi nhánh Philadelphia và Richmond nhấn mạnh việc điều chỉnh chính sách cần diễn ra cẩn trọng để giảm thiểu rủi ro cho thị trường lao động và tạo thời gian cho doanh nghiệp lẫn hộ gia đình thích ứng.

Trong khi đó, Chủ tịch Fed Kevin M. Warsh giữ thái độ thận trọng và hạn chế đưa ra định hướng chi tiết về mục tiêu lãi suất tiếp theo.

Nhà kinh tế trưởng Ngân hàng Wells Fargo Tom Porcelli nhận định đặc điểm của các báo cáo lạm phát gần đây tại Mỹ thể hiện những nhóm hàng hóa, dịch vụ đóng góp chính vào mức tăng hàng tháng mang tính khá ngẫu nhiên và thường nhanh chóng đảo chiều ngay sau đó.

Thực trạng này tạo ra mối lo ngại lớn cho Fed vì nó cho thấy áp lực gia tăng giá cả đang lan rộng sâu vào nhiều lĩnh vực của nền kinh tế Mỹ chứ không chỉ tập trung cố định ở một vài nhóm hàng hóa qua từng tháng.

Giới nghiên cứu kinh tế cảnh báo giá thuê nhà gia tăng cùng sự vững chắc của thị trường lao động sẽ tiếp tục tạo sức ép lạm phát, buộc Fed phải thắt chặt tiền tệ mạnh mẽ hơn so với dự kiến. Nếu Fed không sẵn sàng chấp nhận một số tổn hại đối với thị trường lao động thì mục tiêu đưa lạm phát về mức 2% sẽ khó có thể đạt được./.

Mỹ: Lạm phát tháng 10 cao hơn dự báo, gây áp lực lên Nhà Trắng và Fed CPI lõi Mỹ tháng 10 tăng cao hơn dự báo, làm dấy lên khả năng Fed tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm và gia tăng sức ép chính trị lên Nhà Trắng.