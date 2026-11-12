Cần Thơ có thêm 46 sản phẩm đạt chuẩn OCOP

Chiều 12/11, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) thành phố Cần Thơ (Hội đồng) họp đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2026. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Chí Hùng, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Hội đồng đã tiến hành chấm điểm, phân hạng tổng cộng 46 sản phẩm thuộc 15 xã, phường trên địa bàn. Kết quả, 100% sản phẩm tham gia đều đạt chuẩn từ 3 sao đến 4 sao.

Cụ thể, đối với nhóm đánh giá lại (tái công nhận), có 10 sản phẩm đạt chuẩn, gồm 2 sản phẩm đạt 4 sao (Nước mắm nhỉ Tư Hon và Nước mắm Tư Hon) và 8 sản phẩm đạt 3 sao. Một sản phẩm chính thức được nâng hạng từ 3 sao lên 4 sao. Đối với 35 sản phẩm đăng ký đánh giá mới lần đầu, có 8 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao và 27 sản phẩm mới còn lại đạt chuẩn OCOP 3 sao.

Đáng chú ý, đợt đánh giá lần này ghi nhận sự tham gia lần đầu của 3 địa phương từng là "vùng trắng" sản phẩm OCOP gồm phường Cái Răng, phường Long Phú và xã Phong Nẫm.

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên Hội đồng cũng chỉ ra một số tồn tại của các chủ thể như vùng nguyên liệu liên kết chưa có chứng nhận VietGAP hoặc hữu cơ, một số hợp đồng tiêu thụ còn nhỏ lẻ, bao bì chưa thân thiện với môi trường hoặc thiếu nhãn song ngữ... Hội đồng cũng tập trung thảo luận, yêu cầu các chủ thể không ngừng đổi mới, sáng tạo để khẳng định sự khác biệt của sản phẩm trên thị trường.

Hội đồng đánh giá cũng chỉ rõ, trong bối cảnh thị trường có nhiều sản phẩm tương đồng, yếu tố "khác biệt" chính là chìa khóa giúp sản phẩm OCOP của Cần Thơ đứng vững và vươn xa. Các chủ thể cần thường xuyên cải tiến mẫu mã bao bì, nâng cấp máy móc thiết bị và kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu sản xuất.

Trao đổi tại hội nghị, ông Phạm Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ cho biết, trong tổng số các sản phẩm được đánh giá, xếp hạng lần này, chỉ có các sản phẩm OCOP 4 sao được các chủ thể đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, trong khi đó, các sản phẩm OCOP 3 sao chưa được đăng ký bảo hộ.

Ông Phạm Trường Giang lưu ý các chủ thể cần tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm sau khi được công nhận sao, đồng thời đặc biệt quan tâm đến vấn đề sở hữu trí tuệ.

Theo các quy định mới tại Quyết định số 26/2026/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ, từ hạng 3 sao trở lên, sản phẩm OCOP bắt buộc phải có văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ. Do đó, các địa phương và chủ thể cần chủ động rà soát, hoàn thiện thủ tục này để tránh bỡ ngỡ trong quá trình triển khai, đồng thời tận dụng các chính sách hỗ trợ kinh phí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu từ nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Chí Hùng biểu dương tinh thần đổi mới, sáng tạo của các chủ thể trong việc chế biến sâu, nâng cao giá trị cho nông sản đặc trưng của địa phương.

Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố cũng thẳng thắn chỉ ra 3 hạn chế cần khắc phục gồm: quy mô vùng nguyên liệu liên kết còn nhỏ lẻ, chưa bền vững; bao bì nhựa còn phổ biến, thiếu thân thiện môi trường; và nhãn mác còn thiếu thông tin song ngữ (Việt-Anh) để phục vụ xuất khẩu.

Để phát triển chương trình OCOP bền vững trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Văn phòng Điều phối các Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố sớm hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định công nhận, đồng thời tăng cường công tác hậu kiểm và hỗ trợ chủ thể theo dõi thời hạn tái công nhận.

Các sở, ngành liên quan tập trung hỗ trợ quy hoạch vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP; hướng dẫn thủ tục đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, mã số mã vạch và đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối đưa sản phẩm vào hệ thống siêu thị, trạm dừng chân và sàn thương mại điện tử.

Đối với các chủ thể, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh kết quả đạt 3 sao, 4 sao mới chỉ là bước khởi đầu; các đơn vị cần tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã, chuyển đổi xanh và khắc phục các tồn tại để sản phẩm vươn xa trên thị trường trong nước và quốc tế.

Dịp này, lãnh đạo thành phố cũng thông tin về Festival Lúa gạo Quốc tế lần thứ II năm 2026 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng thành phố Cần Thơ tổ chức từ ngày 22 đến 25/11 tới. Trong khuôn khổ Festival sẽ bố trí 30 gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP tiêu biểu của 34 tỉnh, thành phố. Thành phố khuyến khích các địa phương và chủ thể có sản phẩm đạt chuẩn tích cực đăng ký tham gia trưng bày nhằm quảng bá thương hiệu, kết nối giao thương và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Tính đến thời điểm này, thành phố Cần Thơ có 923 sản phẩm được công nhận OCOP đạt chứng nhận từ 3-5 sao./.

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