Chứng khoán châu Á sụt giảm do lo ngại về Nvidia

Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên 12/11, khi các nhà đầu tư lo ngại theo dõi cuộc khủng hoảng tại Nvidia.

Chốt phiên 12/11, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,7% xuống 60.819,36 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 1,3% xuống 24.008,55 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 0,7% xuống 3.655,83 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,6% xuống 5.342,73 điểm.

Các công ty trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) đã có sự phục hồi mạnh mẽ trong những ngày gần đây, sau đợt bán tháo tuần trước do những lo ngại về quy định pháp lý sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ.

Thông tin về đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng sắp tới của Anthropic, cùng kết quả kinh doanh khả quan từ OpenAI (nhà phát triển ChatGPT) và CoreWeave (nhà vận hành trung tâm dữ liệu) đã giúp xoa dịu những lo ngại về tình hình tài chính, củng cố thêm tâm lý lạc quan của thị trường.

Các nhà sản xuất chip như SK hynix, Samsung, Kioxia và TSMC đã dẫn đầu đà tăng tại châu Á, dù gia tăng khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất.

Tuy nhiên, hầu hết các thị trường châu Á để mất đà tăng trong phiên này, khi cuộc khủng hoảng tại Nvidia gây sức ép tâm lý lên nhà đầu tư.

CEO đầy quyền lực của tập đoàn, ông Jensen Huang, hiện đang đối mặt với một cuộc điều tra liên quan đến mối quan hệ cá nhân và có nguy cơ bị sa thải.

Ông Huang chính là người đã xây dựng Nvidia trở thành một trong những công ty lớn và quan trọng nhất thế giới.

Nvidia chuyên thiết kế các loại chip tiên tiến, yếu tố then chốt thúc đẩy sự phát triển của AI, đồng thời là động lực đưa thị trường chứng khoán toàn cầu lên các mức cao kỷ lục và tiếp sức cho nền kinh tế thế giới.

Vấn đề lớn nhất xoay quanh tập đoàn này không nằm ở các dòng chip, đối thủ cạnh tranh hay lợi nhuận, mà nằm ở chính người sáng lập của họ.

Lợi thế công nghệ của Nvidia sẽ không mất đi nếu ông Huang rời đi, nhưng một sự ra đi đột ngột mà không có kế hoạch kế nhiệm khả thi có thể buộc các nhà đầu tư phải đánh giá lại mức độ phụ thuộc của tương lai Nvidia vào cá nhân ông Huang.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên 12/11, chỉ số VN-Index giảm 12,15 điểm (0,7%) xuống 1.734,75 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 0,89 điểm (0,35%) lên 256,62 điểm./.

Thị trường chứng khoán phân hóa, nhà đầu tư tìm cách giữ vị thế Trong bối cảnh định giá phân hóa và xu hướng phục hồi chưa rõ ràng, bài toán của nhà đầu tư không chỉ là tìm cơ hội giá thấp mà còn là lựa chọn thời điểm và phân bổ vốn hợp lý.