Thị trường tài chính biến động trước lo ngại lạm phát và lãi suất Mỹ

Thị trường chứng khoán toàn cầu diễn biến trái chiều trong phiên 11/11 (theo giờ Việt Nam), khi đà phục hồi của nhóm cổ phiếu công nghệ bị hạn chế bởi số liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo, làm gia tăng lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng mạnh lãi suất trong tháng 12 tới.

Sau đợt bán tháo tuần trước do lo ngại chính sách quản lý trí tuệ nhân tạo (AI) của đảng Dân chủ Mỹ, cổ phiếu công nghệ đã phục hồi nhờ hoạt động mua vào khi giá giảm.

Tâm lý thị trường được cải thiện sau khi CoreWeave, doanh nghiệp vận hành trung tâm dữ liệu, dự báo doanh thu năm nay đạt 13-13,3 tỷ USD, cao hơn kỳ vọng. Anthropic, công ty phát triển trợ lý AI Claude, cũng công bố kế hoạch IPO với mức định giá có thể lên tới 1.400 tỷ USD.

Doanh thu quý 3 của công ty đạt 17 tỷ USD, tăng mạnh so với mức 1,4 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, OpenAI ghi nhận doanh thu 10 tỷ USD trong quý, gần gấp 3 lần cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, những lo ngại về chi phí vốn và hiệu quả đầu tư vào hạ tầng AI vẫn gây sức ép lên thị trường. Cả 3 chỉ số chủ chốt của Phố Wall đều giảm trong phiên 11/11, chấm dứt chuỗi hai phiên tăng liên tiếp.

Tại châu Á, chứng khoán Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) tăng điểm, trong khi Hong Kong (Trung Quốc), Thượng Hải, Australia, New Zealand và Philippines đi xuống.

Áp lực chủ yếu đến từ số liệu lạm phát Mỹ. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng 0,4% so với tháng trước, cao hơn mức dự báo 0,3%, dù đã giảm tốc so với mức tăng 0,6% trong tháng Chín. Giá thực phẩm và một số nhóm hàng hóa, dịch vụ khác tăng mạnh.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Chicago Austan Goolsbee đánh giá đây là tín hiệu đáng lo ngại.

Trong khi đó, Thống đốc Fed Christopher Waller và Chủ tịch Fed chi nhánh Dallas Lorie Logan đều phát tín hiệu ủng hộ hành động nhanh chóng để kiểm soát lạm phát. Ông Waller thậm chí đề cập khả năng tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong tháng 12.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu Brent phục hồi lên khoảng 92 USD/thùng sau khi giảm xuống dưới 90 USD/thùng trong phiên trước, giữa kỳ vọng Mỹ và Iran có thể đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, cả hai loại dầu chủ chốt vẫn giảm khoảng 20% kể từ đầu tháng.

Tại Nhật Bản, cổ phiếu tập đoàn đầu tư công nghệ SoftBank có thời điểm giảm tới 8% sau khi công bố khoản lỗ hơn 7 tỷ USD trong quý tài chính 2, làm gia tăng thêm những lo ngại về triển vọng đầu tư vào lĩnh vực công nghệ./.

Cổ phiếu bất động sản nâng đỡ thị trường, thanh khoản giảm sâu Kết thúc phiên giao dịch 11/11, VN-Index tăng 3,83 điểm, tương ứng 0,22%, lên 1.746,90 điểm; giá trị giao dịch trên sàn HoSE đạt 13.844 tỷ đồng, giảm 18% so với phiên trước.