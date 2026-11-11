Nhà đầu tư nước ngoài rút gần 50 tỷ USD khỏi chứng khoán châu Á

Các nhà đầu tư nước ngoài đã rút gần 50 tỷ USD khỏi thị trường chứng khoán châu Á trong tháng 10/2026, mức rút vốn lớn nhất trong 4 tháng qua. Nguyên nhân chủ yếu là những lo ngại về chi tiêu khổng lồ của các tập đoàn công nghệ lớn cho trí tuệ nhân tạo (AI), cùng nguy cơ Mỹ siết chặt các quy định quản lý lĩnh vực này trước cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ, khiến nhóm cổ phiếu công nghệ trong khu vực bị bán tháo.

Theo dữ liệu của Sở giao dịch chứng khoán London (LSEG), nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng tổng cộng 49,77 tỷ USD cổ phiếu tại Hàn Quốc, vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam và Philippines. Đây là mức rút vốn theo tháng lớn nhất kể từ tháng 6/2026. Xu hướng này tiếp tục kéo dài sang tháng 11, với lượng vốn ngoại rút ròng thêm 22,6 tỷ USD tính từ đầu tháng.

Chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ tuần trước, bao gồm tại những bang có sự phản đối ngày càng lớn đối với việc xây dựng trung tâm dữ liệu mới, khiến những lo ngại về triển vọng đầu tư vào AI tiếp tục kéo dài.

Ông Wael Makarem, chiến lược gia thị trường tài chính tại Exness, nhận định làn sóng rút vốn phản ánh xu hướng thu hẹp đầu tư vào các cổ phiếu liên quan đến AI, khi giới đầu tư ngày càng nghi ngờ về hiệu quả chi tiêu cho hạ tầng AI và khả năng sinh lời của lĩnh vực này.

Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc là hai thị trường chịu áp lực bán mạnh nhất. Trong tháng 10/2026, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 30,68 tỷ USD cổ phiếu Đài Loan, mức cao nhất kể từ ít nhất tháng 1/2008, và 14,59 tỷ USD tại Hàn Quốc. Tính từ đầu tháng 11, hai thị trường này tiếp tục ghi nhận dòng vốn rút ròng lần lượt 19,76 tỷ USD và 8,32 tỷ USD.

Một số nhà phân tích cho rằng nhà đầu tư nước ngoài có thể đang rút vốn khỏi châu Á để chuyển sang các thị trường phát triển. Trong tháng 10, chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản) giảm 6,91%, mạnh hơn nhiều so với mức giảm 1,69% của chỉ số MSCI toàn cầu.

Bà Scarlett Liu, chiến lược gia tại BNP Paribas, cho rằng khả năng chống chịu tương đối tốt của chỉ số S&P 500 so với chứng khoán châu Á, cùng lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 5,3% vào đầu tháng 10, có thể đã thu hút dòng vốn quốc tế.

Tại Ấn Độ, khối ngoại bán ròng 3,6 tỷ USD trong tháng 10, đánh dấu tháng rút vốn thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên, thị trường đã đảo chiều trong tháng 11, với lượng vốn ngoại mua ròng 5,68 tỷ USD tính từ đầu tháng.

HSBC cũng nâng khuyến nghị đối với chứng khoán Ấn Độ lên mức tăng tỷ trọng, nhờ khả năng duy trì lợi nhuận tương đối vững vàng của các doanh nghiệp và mức định giá hợp lý hơn. Trong khi đó, Indonesia và Thái Lan lần lượt ghi nhận dòng vốn ngoại rút ròng 938 triệu USD và 199 triệu USD trong tháng 10./.

Chứng khoán châu Á khởi sắc nhờ sự phục hồi của nhóm cổ phiếu AI Tâm lý lạc quan trở lại với nhóm cổ phiếu công nghệ, cùng triển vọng kinh doanh tích cực của các doanh nghiệp AI, đã thúc đẩy phần lớn thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên 11/11.