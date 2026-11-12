ASEAN lên kế hoạch lập kho dự trữ dầu chung để ứng phó khủng hoảng năng lượng

Indonesia sẽ cùng Thái Lan trở thành hai địa điểm lưu trữ nhiên liệu trong cơ chế dự trữ chung các sản phẩm dầu mỏ của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), dự kiến được triển khai từ năm 2027.

Sáng kiến này mở ra vai trò mới cho Indonesia trong hợp tác bảo đảm an ninh năng lượng khu vực, khi các nước thành viên tìm cách tăng khả năng ứng phó với những cú sốc nguồn cung và gián đoạn vận tải quốc tế.

Theo truyền thông khu vực, cơ chế ban đầu sẽ cho phép Philippines mua dầu diesel và xăng được lưu trữ tại Indonesia và Thái Lan trong trường hợp khẩn cấp. Các công ty liên kết với Tập đoàn Dầu khí quốc gia Philippines (PNOC) dự kiến ký thư bày tỏ ý định với các đơn vị vận hành kho chứa tại hai nước vào ngày 14/11.

Đối với Indonesia, việc được lựa chọn làm địa điểm lưu trữ không chỉ đặt ra yêu cầu tăng cường năng lực bảo quản và cung ứng nhiên liệu mà còn đưa nước này vào vị trí quan trọng trong mạng lưới phối hợp ứng phó khủng hoảng năng lượng của ASEAN. Các cơ sở lưu trữ tại Indonesia sẽ góp phần tạo nguồn cung dự phòng cho các nước thành viên khi thị trường năng lượng khu vực gặp biến động.

Cơ chế dự kiến vận hành theo hệ thống “ticket.” Theo đó, các quốc gia hoặc doanh nghiệp tham gia trả trước một khoản phí để có quyền mua một lượng nhiên liệu nhất định do doanh nghiệp tại nước khác lưu trữ khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Mô hình này hiện được áp dụng tại Liên minh châu Âu (EU), cho phép các bên tiếp cận nguồn dự trữ mà không nhất thiết phải trực tiếp sở hữu toàn bộ lượng nhiên liệu đó.

Sáng kiến do Viện Nghiên cứu kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA) chủ trì. Đây là tổ chức nghiên cứu quốc tế được Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản thành lập tại Indonesia. Lào và Timor Leste cũng đang cân nhắc tham gia cơ chế này. Về lâu dài, kế hoạch có thể được mở rộng ra toàn ASEAN, đồng thời bổ sung cả dầu thô bên cạnh các sản phẩm dầu mỏ.

Nhật Bản đang thúc đẩy sáng kiến nhằm tăng cường an ninh năng lượng khu vực sau những gián đoạn nguồn cung liên quan đến cuộc xung đột tại Iran. Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi dự kiến công bố hợp tác về dự trữ dầu chung tại Hội nghị cấp cao Cộng đồng châu Á không phát thải (AZEC), tổ chức tại Manila ngày 17/11./.

Hợp tác năng lượng tái tạo là tương lai ASEAN ASEAN cần xây dựng lòng tin thông qua các hệ thống đáng tin cậy để theo dõi các thuộc tính của năng lượng tái tạo, ngăn chặn việc tính hai lần và xác minh các tuyên bố về môi trường.