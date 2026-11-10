Lào huy động nguồn lực cho giai đoạn sau khi rời nhóm nước kém phát triển

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, Lào đang đẩy mạnh công tác chuẩn bị cho quá trình chính thức rời khỏi Nhóm các nước kém phát triển (LDC), trong bối cảnh nước này bước vào năm đầu tiên triển khai Kế hoạch Phát triển kinh tế-xã hội quốc gia 5 năm lần thứ X (2026-2030).

Tờ Kinh tế-Thương mại của Lào đưa tin ngày 10/11, Bộ Tài chính Lào phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Lào tổ chức họp báo công bố công tác chuẩn bị cho Hội nghị Bàn tròn thường niên năm 2026, dự kiến diễn ra ngày 19/11 tại thủ đô Vientiane.

Cuộc họp báo do Thứ trưởng Bộ Tài chính Lào Soulivath Souvannachoumkham và bà Ayshanie Medagangoda-Labe, Trưởng Đại diện UNDP tại Lào, đồng chủ trì, cùng sự tham dự của các Đại sứ, các đối tác phát triển, đại diện các bộ, ngành và cơ quan thông tấn báo chí.

Với chủ đề “Ưu tiên phân bổ ngân sách chiến lược cho việc thực hiện Kế hoạch Phát triển kinh tế-xã hội quốc gia năm 2027, bảo đảm quá trình thoát khỏi tình trạng kém phát triển diễn ra suôn sẻ, có chất lượng và bền vững,” hội nghị dự kiến thu hút hơn 300 đại biểu đại diện cho các cơ quan của Quốc hội, bộ, ngành, chính quyền địa phương, các đối tác phát triển, khu vực tư nhân và tổ chức xã hội.

Các đại biểu sẽ tập trung thảo luận 4 chủ đề chính liên quan đến định hướng phát triển và huy động nguồn lực cho giai đoạn chuyển đổi.

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lào Soulivath Souvannachoumkham nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử đặc biệt của hội nghị trong bối cảnh Lào đang tiến gần thời điểm chính thức rời khỏi Nhóm LDC. Đây cũng là năm đầu tiên nước này triển khai Kế hoạch Phát triển kinh tế-xã hội quốc gia 5 năm lần thứ X (2026-2030).

Theo Thứ trưởng Soulivath Souvannachoumkham, mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức từ biến động kinh tế toàn cầu và thiên tai trong năm 2026, Chính phủ Lào đã nỗ lực duy trì ổn định đồng kíp, kiểm soát lạm phát thông qua chính sách tiền tệ thắt chặt, đồng thời tăng cường gắn kết giữa kế hoạch phát triển và phân bổ ngân sách.

Đánh giá cao những thành tựu của Lào, Trưởng Đại diện UNDP Ayshanie Medagangoda-Labe khẳng định quy trình bàn tròn là cơ chế cấp quốc gia quan trọng để thảo luận chính sách, huy động nguồn vốn bù đắp khoảng trống ngân sách và thúc đẩy quá trình chuyển đổi suôn sẻ; đồng thời ghi nhận vai trò đồng hành quan trọng của báo chí trong việc truyền tải thông tin phát triển đến cộng đồng.

Quy trình bàn tròn được xác định là cơ chế điều phối hợp tác chiến lược giữa Chính phủ Lào, các đối tác phát triển và khu vực tư nhân nhằm phát huy nội lực, thu hút đầu tư, bảo đảm quá trình chuyển đổi bền vững, thúc đẩy thực hiện Kế hoạch Phát triển kinh tế-xã hội lần thứ X và Tuyên bố Vientiane lần thứ III vì lợi ích của nhân dân Lào./.

Lào tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo phát triển kinh tế đất nước Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã nhấn mạnh một số vấn đề trọng tâm và yêu cầu các ủy viên trung ương Đảng tập trung triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao.