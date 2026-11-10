Lào đẩy nhanh 47 dự án điện xuất khẩu sang Việt Nam

Lào đang đẩy nhanh tiến độ triển khai 47 dự án điện với tổng công suất 8.260 MW để xuất khẩu sang Việt Nam. Trong số này, 13 dự án với công suất 2.763 MW đã đi vào vận hành thương mại, 34 dự án còn lại với công suất 5.497 MW dự kiến hoàn thành trước năm 2030.

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, thông tin trên được ông Aphisit Sengsoulivong, Cục trưởng Cục Quản lý doanh nghiệp thuộc Bộ Công Thương Lào, đưa ra tại cuộc họp báo nhân chuyến thăm thực địa Dự án Điện gió Monsoon do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức.

Theo ông, các dự án đã được Chính phủ Lào phê duyệt hợp đồng tô nhượng, phía Việt Nam chấp thuận chủ trương nhập khẩu và hoàn tất ký kết hợp đồng mua bán điện (PPA). Tiến độ triển khai các dự án còn lại phụ thuộc vào thi công, hạ tầng truyền tải và các yêu cầu kỹ thuật.

Bên cạnh đó, Lào có thêm 16 dự án tiềm năng với tổng công suất khoảng 10.618 MW đang được nghiên cứu khả thi để xuất khẩu điện sang Việt Nam. Chính phủ Lào đang phối hợp với các đối tác tháo gỡ vướng mắc về thủ tục phê duyệt, khả năng giải tỏa công suất lưới điện, điểm đấu nối biên giới và giá mua bán điện.

Hợp tác năng lượng giữa hai nước được thúc đẩy trên cơ sở thỏa thuận ký tháng 1/2025, với mục tiêu Việt Nam nhập khẩu tối thiểu 8.000 MW điện từ Lào vào năm 2030. Trong quý 1/2026, Việt Nam nhập khẩu 2,92 tỷ kWh điện từ Lào, tăng gần 120% so với cùng kỳ năm trước.

Một trong những dự án tiêu biểu là Nhà máy Điện gió Monsoon công suất 600 MW, nằm trên địa bàn huyện Dakcheung, tỉnh Xekong và huyện Xanxay, tỉnh Attapeu. Dự án có 133 tua-bin, chính thức vận hành thương mại từ ngày 22/8/2025 và cung cấp điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) theo hợp đồng 25 năm. Dự án nhận gói tài trợ 692,55 triệu USD do ADB thu xếp, tạo việc làm cho khoảng 300 lao động, trong đó 70% là người Lào.

Cùng với thủy điện, điện gió và điện Mặt Trời đang được Lào phát triển tại các khu vực Bắc, Trung và Nam nhằm đa dạng hóa nguồn cung, giảm phụ thuộc vào thủy điện vốn chịu ảnh hưởng của mùa khô. Các nhà đầu tư Việt Nam cũng tham gia mở rộng lĩnh vực này.

Đáng chú ý, dự án điện gió Savan 2 tại tỉnh Savannakhet do Tập đoàn T&T Group đầu tư có công suất 495 MW, tổng vốn 768 triệu USD và dự kiến vận hành thương mại vào cuối năm 2028.

Bộ Công Thương Lào cho biết, cùng với mở rộng năng lực phát điện và xuất khẩu, nước này chú trọng bảo vệ môi trường, đánh giá tác động sinh thái, thực hiện bồi thường và bảo đảm sinh kế cho người dân tại các khu vực triển khai dự án./.

Lào tiếp tục phát triển đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển Giai đoạn 2026-2030, Lào tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển dài hạn, đẩy mạnh cải cách kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển nguồn nhân lực và bảo đảm ổn định chính trị-xã hội.