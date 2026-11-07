Thu hồi giấy phép hoạt động của 18 sòng bạc liên quan đến Tập đoàn Prince

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, chính quyền Campuchia đã thu hồi 18 giấy phép kinh doanh sòng bạc liên quan đến mạng lưới Tập đoàn Prince và đình chỉ thêm 10 giấy phép khác trong khuôn khổ chiến dịch truy quét các đường dây lừa đảo trực tuyến và tội phạm xuyên quốc gia.

Nước này đồng thời tăng cường hợp tác với Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) nhằm mở rộng điều tra, triệt phá các mạng lưới tội phạm.



Thông tin trên được Bộ trưởng cấp cao Chhay Sinarith, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống lừa đảo trực tuyến (CCTC) Campuchia, công bố tại cuộc họp báo ngày 6/11 tại trụ sở Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế nước này.

Tham dự sự kiện có 46 thành viên đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế được công nhận tại Campuchia và 18 đại diện các cơ quan đại diện ngoại giao Campuchia ở nước ngoài theo hình thức trực tuyến.



Theo ông Chhay Sinarith, các cuộc điều tra đang tập trung vào những tổ chức tội phạm liên quan đến mạng lưới Tập đoàn Prince, gắn với Trần Chí (Chen Zhi) và Lý Hùng (Li Xiong), trong bối cảnh Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một số cá nhân và tổ chức liên quan.

Nhà chức trách Campuchia cũng mở rộng điều tra các hoạt động rửa tiền, tài sản bị che giấu, giao dịch tiền mã hóa và việc lợi dụng sòng bạc để tổ chức đánh bạc trực tuyến trái phép.



Trong chiến dịch truy quét trên phạm vi toàn quốc, cơ quan chức năng đã phong tỏa hơn 300 triệu USD trong các tài khoản ngân hàng, đồng thời kê biên nhiều tài sản động sản và bất động sản trị giá hàng trăm triệu USD. Tuy nhiên, thông cáo của CCTC không xác định toàn bộ số tiền và tài sản này có liên quan đến Tập đoàn Prince hay không. Các tài sản đang được xử lý theo trình tự pháp lý và có thể bị tịch thu theo quy định.



Ông Chhay Sinarith cho biết cơ quan chức năng đang khai thác chứng cứ điện tử để củng cố hồ sơ, xử lý hình sự các đối tượng cầm đầu. Việc khởi tố có thể được tiến hành trên cơ sở chứng cứ thu thập được mà không nhất thiết phải chờ nạn nhân gửi đơn tố giác.



Cũng trong cuộc họp báo, Bộ trưởng Chhay Sinarith cho biết từ ngày 1/7/2025 đến ngày 31/10/2026, các cơ quan chức năng Campuchia đã truy tố và tạm giam 5.032 đối tượng tình nghi liên quan đến tội phạm lừa đảo trực tuyến, đồng thời đưa 23.760 công dân nước ngoài thuộc 38 quốc tịch về nước.



Ông Chhay Sinarith khẳng định Chính phủ Campuchia quyết tâm đấu tranh với tội phạm lừa đảo trực tuyến, tập trung vào ba định hướng: triển khai

Tuyên bố Phnom Penh với 11 nội dung hành động nhằm tăng cường hợp tác quốc tế; đấu tranh mua bán người, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân; xử lý các đối tượng cầm đầu, triệt phá mạng lưới rửa tiền./.

Campuchia phong tỏa gần 1 tỷ USD tài sản liên quan Tập đoàn Prince Campuchia xác định 198 công ty liên quan đại án lừa đảo và rửa tiền của Tập đoàn Prince, đồng thời đề nghị Interpol phát Thông báo Đỏ đối với 29 nghi phạm ở nước ngoài.