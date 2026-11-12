Chung cư, đất nền thanh khoản giảm, tăng tốc làm nhà ở xã hội và cho thuê

Các dự án nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua tại các địa phương đang được triển khai đầu tư, hoàn thành sẽ góp phần tăng nguồn cung và cơ hội cho người thu nhập thấp.

Tăng tỷ lệ hoàn thành so với chỉ tiêu

Ngày 30/9/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 303/NQ-CP về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn cả nước là 899.857 căn (nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua là 708.834 căn, chỉ tiêu nhà ở cho thuê là 191.023 căn).

Theo đó, chỉ tiêu giao năm 2026 là 97.271 căn (nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua là 80.095 căn; chỉ tiêu nhà ở cho thuê là 17.176 căn).

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, lũy kế đến nay, cả nước có 954 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 926.329 căn với tổng mức đầu tư khoảng 855.557 tỷ đồng, (tăng 7 dự án, quy mô tăng 15.396 căn và tổng mức đầu tư tăng khoảng 14.219 tỷ đồng, cho thấy nhịp độ mở rộng đầu tư tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực).

Trong đó, có 366 dự án hoàn thành, quy mô 226.019 căn, với tổng mức đầu tư khoảng 208.751 tỷ đồng; (tăng 3 dự án hoàn thành và 9.393 căn so với số liệu của tháng 9); có 298 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai, quy mô 369.735 căn, với tổng mức đầu tư khoảng 341.487 tỷ đồng; (tăng 5 dự án và 6.670 căn so với tháng 9); có 290 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 330.575 căn, với tổng mức đầu tư khoảng 305.319 tỷ đồng (giảm một dự án và 667 căn so với tháng 9 do các dự án này đã chuyển dịch thành công sang giai đoạn khởi công xây dựng).

Như vậy, số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến nay đạt 92,6% so với chỉ tiêu đã đặt ra tại Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030".

Một dự án nhà ở xã hội tại phường Việt Hưng đã hoàn thành và bàn giao cho người dân. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Với nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua, theo thống kê của Bộ Xây dựng, đến nay, cả nước đã hoàn thành 45.915/80.095 căn, đạt 57%. Dự kiến đến hết năm 2026 hoàn thành 66.130/80.095 căn, đạt 83% so với chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết số 303/NQ-CP.

Về nhà ở cho thuê, cả nước có 115 dự án nhà ở xã hội có nhà ở cho thuê đang được triển khai, với tổng số 64.853 căn để cho thuê. Từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước có 57 dự án đã hoàn thành với quy mô 9.028/17.176 căn, đạt tỷ lệ 53% kế hoạch. Bộ Xây dựng dự kiến khả năng hoàn thành cả năm 2026 ước đạt 16.444 căn, đạt tỷ lệ 96% so với kế hoạch được giao.

“Tổng cộng kết quả thực hiện nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê đến nay cả nước đã hoàn thành 54.943/97.271 căn, đạt 56%. Dự kiến đến hết năm 2026 hoàn thành 82.574/97.271 căn, đạt 85% so với chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết số 303/NQ-CP,” phía Bộ Xây dựng đánh giá.

Sẽ giám sát bất động sản theo nhóm

Liên quan đến lượng giao dịch chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền, theo số liệu báo cáo của các địa phương, trong quý III/2026, trên địa bàn cả nước có khoảng trên 92.004 giao dịch bất động sản nhà ở thương mại; đất nền (giảm khoảng 8% so với quý II/2026 và giảm khoảng 32,7% so với cùng kỳ năm 2025).

Trong đó, lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ có 22.847 giao dịch thành công (giảm khoảng 14% so với quý II/2026 và giảm khoảng 28,9% so với cùng kỳ năm 2025); lượng giao dịch đất nền có 69.157 giao dịch thành công (giảm khoảng 6% so với quý II/2026 và giảm khoảng 34% so với cùng kỳ năm 2025).

Cũng trong quý III/2026, giá bán căn hộ chung cư, biệt thự, nhà ở liền kề tại thị trường có xu hướng giảm so với quý II/2026 khi thanh khoản thị trường còn chậm, người mua có xu hướng tập trung vào các dự án có pháp lý rõ ràng, hạ tầng hoàn thiện và khả năng khai thác thực tế.

Đưa ra giải pháp cho những tháng còn lại của năm nay, Bộ Xây dựng tiếp tục đôn đốc các địa phương đẩy nhanh thực hiện Nghị quyết số 303/NQ-CP ngày 30/9/2026 của Chính phủ, đảm bảo hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu được giao trong năm 2026; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tham mưu, đề xuất Bộ để báo cáo Chính phủ điều chỉnh kế hoạch hằng năm phù hợp với nhu cầu thực tế, bảo đảm cân đối cung-cầu nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê trên từng địa bàn.

Bộ Xây dựng sẽ theo dõi sát diễn biến thị trường bất động sản. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Bộ Xây dựng cũng theo dõi sát diễn biến thị trường bất động sản, đánh giá các yếu tố rủi ro và có giải pháp xử lý kịp thời; phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, an toàn; phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và các địa phương giám sát bất động sản theo nhóm chỉ báo giá thứ cấp/sơ cấp, giao dịch, tồn kho, tín dụng, trái phiếu, tiến độ dự án...; ưu tiên khơi thông dự án đủ điều kiện triển khai và định hướng phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp, nhà ở xã hội, nhà cho thuê.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng tham mưu báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 này về tổng thể tình hình thị trường bất động sản, nhất là nguồn cung, thanh khoản, giá cả, giao dịch, tồn kho theo từng phân khúc, địa bàn; nhận diện nguy cơ rủi ro, đề xuất kịch bản, phương án xử lý, không để tác động dây chuyền đến hệ thống tài chính, ngân hàng./.

Nhiều người dân trì hoãn mua nhà khi mặt bằng lãi suất ngân hàng tăng cao Khi lãi suất cho vay tăng cao, người dân đã có tâm lý bắt đầu thận trọng hơn về giao dịch mua nhà và nhu cầu vay vốn thị trường bất động sản có dấu hiệu chững lại.