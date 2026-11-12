Iran bác đề nghị đàm phán trực tiếp, cảnh báo mở rộng phạm vi đáp trả

Iran tiếp tục bác khả năng đàm phán trực tiếp với Mỹ, đồng thời cảnh báo có thể tấn công các căn cứ quân sự của Washington tại châu Âu và những khu vực xa hơn nếu Mỹ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nước này.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, trong thông điệp đăng trên Telegram ngày 11/11, ông Mehdi Mohammadi, cố vấn của Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, cho biết Tehran chỉ bắt đầu đàm phán khi tất cả các điều kiện do Iran đặt ra được đáp ứng.

Ông cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ủy quyền cho Phó Tổng thống JD Vance tiến hành thương lượng nhưng không cho phép đưa ra nhượng bộ. Ông Mohammadi cũng cảnh báo Mỹ đã hoàn tất chuẩn bị cho một cuộc tấn công giới hạn nhằm vào Iran.

Trong khi đó, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei khẳng định Tehran và Washington hiện không đàm phán, đồng thời bác thông tin về khả năng tổ chức cuộc gặp tại Qatar hoặc gặp trực tiếp Phó Tổng thống Vance.

Theo ông Rezaei, Iran đã đưa ra 7 điều kiện và sẽ tiếp tục đóng eo biển Hormuz cho đến khi các yêu cầu được đáp ứng. Điều kiện đầu tiên là chấm dứt giao tranh trên tất cả các mặt trận, đặc biệt tại Liban.

Ông cũng tuyên bố vấn đề hạt nhân hiện không nằm trong chương trình thảo luận và Iran sẽ không chuyển uranium đã làm giàu ra khỏi lãnh thổ.

Đáng chú ý, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran cảnh báo nước này có thể mở rộng phạm vi đáp trả, nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại một số nước châu Âu và những hòn đảo xa nếu Washington tái tấn công Iran.

Ông kêu gọi các quốc gia có lực lượng Mỹ đồn trú không cho phép Washington sử dụng lãnh thổ để tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào Iran.

Về phía Mỹ, các quan chức cho biết Tổng thống Trump đã trao quyền cho Phó Tổng thống Vance thúc đẩy khả năng nối lại đàm phán với Tehran. Tuy nhiên, những thảo luận về việc tổ chức cuộc gặp trực tiếp giữa hai bên vẫn đang ở giai đoạn sơ bộ.

Liên quan xung đột, phát biểu tại Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) ở Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ), Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cáo buộc các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho môi trường.

Ông cho biết các cuộc tấn công vào cơ sở nhiên liệu tại một mỏ khí lớn ở miền Nam Iran làm phát thải khoảng 500.000 tấn CO2, trong khi các vụ tấn công kho nhiên liệu gần Tehran phát thải thêm khoảng 1 triệu tấn CO2. Nhà lãnh đạo Iran kêu gọi thiết lập cơ chế buộc Mỹ và Israel chịu trách nhiệm.

Hiện chưa có tổ chức nào kiểm chứng độc lập các cáo buộc về mức phát thải mà Tổng thống Pezeshkian đưa ra.

Trong khi đó, truyền hình Israel KAN cho biết Nội các An ninh nước này đã yêu cầu quân đội tăng cường chuẩn bị cho khả năng tấn công Iran./.

Giá dầu thô tăng vì những rủi ro làm lu mờ kỳ vọng đàm phán Mỹ-Iran Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 1,27 USD (tương đương 1,39%) và chốt phiên ở mức 92,76 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 49 xu (0,57%) lên mức 86,53 USD/thùng.