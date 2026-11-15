Nga tái khẳng định lập trường đàm phán về Ukraine

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, ngày 15/11, Ngoại trưởng Sergei Lavrov khẳng định lập trường đàm phán của Moskva về Ukraine tiếp tục hướng tới các mục tiêu do Tổng thống Vladimir Putin đề ra hồi tháng 6/2024.

Trong khi đó, phía Mỹ cho biết đang thúc đẩy đối thoại trực tiếp giữa Nga và các nước châu Âu về giải pháp cho cuộc xung đột.



Trả lời phỏng vấn nhà báo Pavel Zarubin của chương trình “Vesti”, Ngoại trưởng Lavrov cho biết các mục tiêu nói trên không thay đổi kể từ khi được công bố và sẽ là cơ sở để Nga xây dựng lập trường đàm phán.

Về sự tham gia của châu Âu, quan chức Nga cho rằng các nước trong khu vực đang tìm cách tham gia tiến trình đàm phán, song chưa xác định rõ vai trò của mình.

Ngoại trưởng Lavrov cũng bày tỏ bất đồng với cách tiếp cận mà ông cho là đặt điều kiện phải ngừng bắn tại Ukraine trước khi thảo luận về an ninh châu Âu, cũng như không tính đến lợi ích của Nga trong giải pháp giải quyết xung đột.



Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn của nhà báo nói trên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định việc giải quyết xung đột tại Ukraine gắn liền với xây dựng một cấu trúc an ninh mới ở châu Âu.

Ông cho rằng Nga và các nước châu Âu sẽ cần thảo luận vấn đề này ở một giai đoạn nhất định, đồng thời nhấn mạnh hiệu quả đối thoại phụ thuộc vào thiện chí tìm kiếm giải pháp hòa bình của các bên.



Ông Peskov cho rằng sự thiếu thống nhất giữa các nước châu Âu đang làm chậm quá trình ra quyết định. Quan chức Điện Kremlin cũng tuyên bố Nga sẽ theo đuổi các mục tiêu bằng biện pháp quân sự nếu không có triển vọng đạt được thỏa thuận.



Trước đó, ngày 14/11, hãng tin Interfax dẫn lời ông Peskov khẳng định Moskva không đặt điều kiện về thành phần nhóm đàm phán của châu Âu, đồng thời cho rằng việc trao đổi trực tiếp sẽ giúp Nga đánh giá khả năng đóng góp của phía châu Âu vào tiến trình hòa bình. Ngày 15/11, hãng tin TASS dẫn lời ông Peskov cho biết các đại diện được châu Âu lựa chọn tham gia đàm phán chưa liên hệ với phía Nga.



Về phía Mỹ, ngày 14/11, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jared Kushner, cho biết Washington đang tập trung thúc đẩy đối thoại trực tiếp giữa Nga và các nước châu Âu về cuộc xung đột tại Ukraine, sau các cuộc gặp ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine trong tuần.



Trong thông điệp trên mạng xã hội X, ông Kushner khẳng định Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiếp tục là một trụ cột quan trọng của an ninh châu Âu.

Ông cho biết Mỹ đang nỗ lực đưa các đối tác châu Âu tham gia trực tiếp vào các cuộc thảo luận, đồng thời nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào cũng phải được các bên liên quan phê duyệt./.

Mỹ, Ukraine thông báo châu Âu sẽ tham gia vòng đàm phán tiếp theo với Nga Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục khẳng định Moskva không thay đổi các yêu cầu cứng rắn nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 5 năm qua.