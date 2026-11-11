Tây Ban Nha yêu cầu TikTok ngừng hoạt động đến khi xóa bỏ nội dung lạm dụng tình dục trẻ em

Ngày 10/11, Chính phủ Tây Ban Nha đã yêu cầu nền tảng mạng xã hội TikTok tạm dừng hoạt động tại nước này cho đến khi loại bỏ toàn bộ các nội dung lạm dụng tình dục trẻ em.

Động thái trên được đưa ra sau khi tổ chức phi lợi nhuận kiểm chứng thông tin Maldita.es của Tây Ban Nha công bố báo cáo điều tra cho thấy những video có nội dung lạm dụng tình dục trẻ em công khai đã thu hút ít nhất 48 triệu lượt xem trên TikTok, với hơn 26.000 tài khoản tham gia bình luận và chia sẻ.

Báo cáo cũng chỉ ra 1.183 bài đăng có nội dung khiêu dâm trẻ em trên nền tảng này.

Bộ trưởng Bộ Thanh niên Tây Ban Nha Sira Rego đã gửi kiến nghị tới cơ quan công tố và Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu quốc gia đề nghị có biện pháp xử lý đối với TikTok. Bà Rego nhấn mạnh mạng xã hội không thể là "vùng đất vô luật pháp."

Ngay sau báo cáo của Maldita.es, TikTok đã hạn chế hai từ khóa tìm kiếm được xác định là đường dẫn tới những nội dung lạm dụng tình dục trẻ em đối với người dùng tại Tây Ban Nha. Tuy nhiên, những tìm kiếm từ những quốc gia Châu Âu khác vẫn dẫn đến các nội dung này.

Yêu cầu của Chính phủ Tây Ban Nha diễn ra trong bối cảnh các cơ quan quản lý châu Âu đang gia tăng giám sát đối với các tập đoàn công nghệ lớn liên quan đến nội dung độc hại và bất hợp pháp.

Trước đó vài tháng, chính phủ của Thủ tướng Pedro Sanchez cũng đã yêu cầu điều tra mạng xã hội X, Meta và TikTok vì cáo buộc phát tán nội dung lạm dụng tình dục trẻ em do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra.

Hiện TikTok chưa đưa ra phản hồi chính thức về yêu cầu trên của Chính phủ Tây Ban Nha./.

Liên minh châu Âu cảnh báo phạt nặng TikTok vì thuật toán đề xuất video Ủy ban châu Âu cho rằng cơ chế tự động phân phối video có thể cuốn người dùng vào chuỗi nội dung tương tự, ngày càng khó thoát ra, đồng thời yêu cầu TikTok thay đổi thiết kế mục “Dành cho bạn.”