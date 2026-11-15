Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Romania

Sáng 15/11/2026, bên lề Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh (Campuchia), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Romania Nicusor Dan.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Romania Nicusor Dan. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Romania Nicusor Dan. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Romania Nicusor Dan. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Romania Nicusor Dan. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Tô Lâm #Tổng thống Romania #Việt Nam-Romania #NQ 59-bt #NQ 06-bt #Hội nghị cấp cao Pháp ngữ Campuchia
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