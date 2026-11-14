Lấy văn hóa làm nền tảng, khơi dậy sức sáng tạo và vươn lên làm giàu chính đáng của nhân dân

Sáng 14/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng Đoàn công tác đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại thôn Thia, xã Tân Trào (Tuyên Quang).

Tại ngày hội, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026); khẳng định vai trò, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, các đại biểu nghe báo cáo phương hướng thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước năm 2027; trao đổi về việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Phát biểu tại ngày hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, Tân Trào là vùng đất có vị trí đặc biệt trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về đây sống và làm việc, lãnh đạo cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa Tháng Tám. Tại đình Tân Trào, Quốc dân Đại hội họp, quyết định chủ trương Tổng khởi nghĩa và thành lập Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam. Dưới gốc đa Tân Trào, Đội Việt Nam Giải phóng quân làm lễ xuất quân, mở đường cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Trong những năm kháng chiến, thôn Thia là nơi che chở, đùm bọc Ban Tuyên huấn Trung ương. Tháng 5/1950, Hội nghị Tuyên huấn toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức tại Tân Trào, vinh dự đón Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm, nói chuyện. Đồng bào các dân tộc nơi đây đã nhường cơm sẻ áo, bảo vệ cán bộ, giữ gìn bí mật, góp phần bảo vệ an toàn các cơ quan Trung ương. Những đóng góp đó thể hiện sâu sắc truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết và lòng son sắt của nhân dân đối với cách mạng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết khẳng định: Trải qua 96 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở trong nước, ngoài nước thành một khối thống nhất. Thực tiễn lịch sử cho thấy, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quan trọng bảo đảm sự vững mạnh của cách mạng, giúp đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết tặng quà các hộ gia chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các gia đình tiêu biểu trong hiến đất xây dựng công trình di tích Ban Tuyên huấn Trung ương. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

Cách đây 80 năm, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất ngày 24/11/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi.” Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam và Quốc hội quyết định lấy ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp phát triển đất nước. Năm 2026, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc mang ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam.

Để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, gìn giữ bản sắc văn hóa và tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc xã Tân Trào và nhân dân thôn Thia tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần tương thân tương ái, xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa các gia đình, dòng họ và các dân tộc trong cộng đồng. Ban Công tác Mặt trận thôn cần thực sự là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Đặc biệt, lấy văn hóa làm nền tảng, khơi dậy sức sáng tạo và tinh thần chủ động vươn lên làm giàu chính đáng của người dân. Khuyến khích ứng dụng khoa học, kỹ thuật, chuyển đổi số vào sản xuất, nâng cao giá trị các sản phẩm nông nghiệp địa phương, nhất là cây chè, lúa; phát triển du lịch cộng đồng gắn với hệ thống di tích lịch sử, văn hóa của Tân Trào, biến các giá trị văn hóa truyền thống thành nguồn lực phát triển kinh tế.

Địa phương chú trọng bảo tồn tiếng nói, chữ viết, trang phục, phong tục tốt đẹp của các dân tộc; tăng cường truyền dạy cho thế hệ trẻ tình yêu quê hương, niềm tự hào về truyền thống cách mạng. Việc tổ chức các lễ hội truyền thống, xây dựng không gian văn hóa du lịch cần gắn với bảo tồn bản sắc, tránh thương mại hóa các giá trị văn hóa; phát huy dân chủ ở cơ sở, xây dựng thôn xóm an toàn, nghĩa tình; nâng cao vai trò lãnh đạo của chi bộ, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể cần gần dân, hiểu dân, trọng dân; thực hiện công khai, minh bạch các công việc, bảo đảm nhân dân được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra, giám sát và được thụ hưởng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội tỉnh Tuyên Quang tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng, tạo điều kiện phát triển du lịch, bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, đưa Tân Trào xứng đáng trở thành trung tâm văn hóa, lịch sử có tầm vóc của cả nước.

Đồng thời tin tưởng, với truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Trào nói chung, thôn Thia nói riêng sẽ tiếp tục phát huy nội lực, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Thôn Thia, xã Tân Trào được thành lập trên cơ sở sáp nhập thôn Thia và thôn Vĩnh Tân, hiện có 297 hộ với 1.297 nhân khẩu, gồm 5 dân tộc cùng sinh sống. Người dân chủ yếu phát triển nông, lâm nghiệp, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm của người dân thôn Thia, xã Tân Trào. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ, sự điều hành của trưởng thôn và phối hợp của các tổ chức chính trị-xã hội, nhân dân thôn Thia tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.” Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 61 triệu đồng/năm; toàn thôn có khoảng 116 hộ khá, 170 hộ có mức sống trung bình. Đến cuối năm 2026, thôn còn 4 hộ nghèo, chiếm 1,34% và 7 hộ cận nghèo, chiếm 2,35%, giảm 5 hộ so với năm 2025.

Dịp này, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đã thăm, trao quà tặng các hộ gia chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; các gia đình tiêu biểu trong hiến đất xây dựng công trình di tích Ban Tuyên huấn Trung ương./.

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