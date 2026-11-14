Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi trình Quốc thư lên Tổng thống Cyril Ramaphosa

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Phi, sáng 13/11, tại Nhà khách Tổng thống Sefako Makgatho ở thủ đô Pretoria, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Nam Phi Nguyễn Trọng Kiên đã chính thức trình Ủy nhiệm Thư của Chủ tịch nước Tô Lâm lên Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa.

Tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Trọng Kiên bày tỏ niềm vinh dự lớn lao khi đảm nhận trọng trách mới, đồng thời trân trọng chuyển lời thăm hỏi, lời chúc tốt đẹp của Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Tổng thống và nhân dân Nam Phi.

Đại sứ khẳng định nhân dân hai nước luôn trân trọng và sát cánh ủng hộ lẫn nhau trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa thực dân và chế độ Apartheid trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

Đại sứ Nguyễn Trọng Kiên cam kết trong nhiệm kỳ của mình sẽ nỗ lực cống hiến, phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, các cơ quan, ban, ngành và nhân dân Nam Phi nhằm không ngừng củng cố lòng tin chiến lược và sự hiểu biết lẫn nhau. Trọng tâm công tác của Đại sứ là thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Nam Phi phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, hiện thực hóa các cam kết chung thành những kết quả cụ thể trên các lĩnh vực cùng quan tâm, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Đại sứ bày tỏ tin tưởng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tổng thống Ramaphosa và lãnh đạo cấp cao hai nước, mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác chiến lược Việt Nam-Nam Phi sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng, mở ra những vận hội đột phá trong thời gian tới.

Tổng thống Ramaphosa nhiệt liệt hoan nghênh và chúc Đại sứ Nguyễn Trọng Kiên có nhiệm kỳ công tác thành công tại Nam Phi, nhấn mạnh cá nhân Tổng thống luôn có tình cảm và ấn tượng tốt đẹp về Việt Nam.

Phát biểu trước các đại sứ từ 15 quốc gia trình Quốc thư cùng ngày, Tổng thống Ramaphosa cam kết Chính phủ Nam Phi sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà ngoại giao hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ. Ông kêu gọi các đại sứ phối hợp chặt chẽ với cơ quan sở tại nhằm thúc đẩy quan hệ song phương, đặc biệt ưu tiên các dự án hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, phát triển công nghiệp, tạo việc làm và chuyển giao công nghệ.

Đề cập đến bối cảnh quốc tế, nhà lãnh đạo Nam Phi bày tỏ lo ngại trước tình trạng cạnh tranh địa chính trị gay gắt và sự leo thang căng thẳng của những cuộc xung đột tại Trung Đông, Ukraine và Sudan. Ông nhấn mạnh luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc phải được áp dụng nhất quán, không có ngoại lệ hay tiêu chuẩn kép. Để giải quyết các cuộc khủng hoảng, Nam Phi kêu gọi xây dựng hệ thống đa phương “mang tính đại diện và hiệu quả hơn," trong đó hối thúc cải tổ Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và các định chế tài chính quốc tế nhằm trao cho châu Phi một tiếng nói thường trực.

Khẳng định châu Phi luôn là ưu tiên cốt lõi trong chính sách đối ngoại của Nam Phi, Tổng thống Ramaphosa cho biết trên cương vị Chủ tịch Cộng đồng Phát triển miền Nam châu Phi (SADC) nhiệm kỳ 2026-2027 và là quốc gia châu Phi đầu tiên giữ cương vị Chủ tịch Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), Nam Phi sẽ nỗ lực thúc đẩy công nghiệp hóa, đảm bảo an ninh lương thực và đảm bảo công bằng trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường đầu tư, hỗ trợ châu Phi chuyển mình từ vị thế “nhà cung cấp nguyên liệu thô” thành trung tâm sản xuất và đổi mới sáng tạo, góp phần hiện thực hóa Chương trình nghị sự 2063 của Liên minh châu Phi (AU)./.

Khai mở dư địa hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam-Nam Phi Quốc hội và Chính phủ Việt Nam sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng của Nam Phi để làm cầu nối hiệu quả cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước.