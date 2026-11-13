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Quảng Ninh: Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trong cuối năm 2026

10 tháng năm 2026, toàn thành phố Quảng Ninh đón khoảng 20,3 triệu lượt khách, tăng 10,23% so với cùng kỳ; tổng thu du lịch đạt khoảng 61.324 tỷ đồng, tăng 26,8%.

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10 tháng năm 2026, toàn thành phố Quảng Ninh đón khoảng 20,3 triệu lượt khách, tăng 10,23% so với cùng kỳ; tổng thu du lịch đạt khoảng 61.324 tỷ đồng, tăng 26,8%.

Để đạt mục tiêu đón 23,5 triệu lượt khách trong năm 2026, từ nay đến hết năm 2026, thành phố Quảng Ninh tiếp tục triển khai chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, xúc tiến và quảng bá du lịch, đồng thời cùng cộng đồng doanh nghiệp đẩy mạnh chương trình kích cầu mùa Thu-Đông, tạo thêm nhiều sản phẩm và lựa chọn trải nghiệm cho du khách trong nước và quốc tế…

(TTXVN/Vietnam+)
#Quảng Ninh #hoạt động thể thao #du lịch #năm 2026 TP. Quảng Ninh
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