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Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất năm 2026

Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất diễn ra từ ngày 13-16/11/2026 tại Khu Di tích Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội.

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Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất diễn ra từ ngày 13-16/11/2026 tại Khu Di tích Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội.

Sự kiện nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, hình thành các giá trị văn hóa đương đại của làng nghề Việt Nam, lấy Hà Nội làm trung tâm lan tỏa trong nước và quốc tế.

Festival dự kiến có sự tham gia của khoảng 200 đại biểu quốc tế đến từ 40-50 quốc gia, vùng lãnh thổ thuộc 5 châu lục, cùng các nghệ nhân, thợ giỏi, nhà thiết kế, doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể làng nghề, tổ chức nghề nghiệp và các đối tác trong lĩnh vực thủ công trong nước và quốc tế.

Các hoạt động chuyên đề, trải nghiệm và tham quan du lịch được tổ chức tại Trung tâm Tinh hoa Làng nghề Việt, một số làng nghề tiêu biểu của Hà Nội và các địa điểm khác trên địa bàn Thành phố./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu #Hoàng thành Thăng Long TP. Hà Nội
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