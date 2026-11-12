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Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trên cả nước có nhà hàng được chứng nhận Halal

Không chỉ có tài nguyên du lịch phong phú, Quảng Ninh còn sở hữu hệ thống hạ tầng giao thông và dịch vụ du lịch tương đối đồng bộ, tạo nền tảng để phát triển các sản phẩm phục vụ khách Hồi giáo.

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Với lợi thế nổi bật về cảnh quan thiên nhiên, hệ thống di sản thế giới, các điểm đến văn hóa tâm linh cùng hạ tầng du lịch ngày càng đồng bộ, Quảng Ninh đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển du lịch Halal - loại hình du lịch thân thiện với người Hồi giáo.

Không chỉ có tài nguyên du lịch phong phú, Quảng Ninh còn sở hữu hệ thống hạ tầng giao thông và dịch vụ du lịch tương đối đồng bộ, tạo nền tảng để phát triển các sản phẩm phục vụ khách Hồi giáo.

Địa phương hiện có 1.370 cơ sở lưu trú với trên 33.000 phòng, trong đó có 21 cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn 5 sao trở lên; 109 tàu lưu trú trên Vịnh Hạ Long với khoảng 2.000 phòng nghỉ.

Đặc biệt, Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước ký kết hợp tác thực hiện tiêu chuẩn du lịch thân thiện với người Hồi giáo và cũng là nơi đầu tiên có nhà hàng được chứng nhận Halal./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Halal #Du lịch #Hồi giáo TP. Quảng Ninh
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