Arabica Mường Ảng và hành trình nâng tầm giá trị càphê Điện Biên

Nhắc đến Điện Biên, không thể không nhắc đến Mường Ảng - vùng đất từ lâu đã trở thành "thủ phủ" của những hạt càphê Arabica chất lượng giữa đại ngàn Tây Bắc.

Điện Biên, đặc biệt là vùng Mường Ảng, nằm ở phía Tây Bắc Việt Nam, có độ cao trên 1.000m với khí hậu lạnh, lượng mưa ổn định, là điều kiện tự nhiên hoàn hảo cho giống Arabica Bourbon và Typica.

Gắn liền với sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số qua nhiều năm, cây càphê Arabica nơi đây mang lại nguồn thu nhập bền vững và mở ra diện mạo mới:

Chinh phục người tiêu dùng nhờ canh tác sạch

Điện Biên là vùng trồng càphê lớn thứ ba Việt Nam, nổi bật với giống hạt Catimor mang hương thơm quyến rũ và vị thanh nhẹ.

Với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp, Mường Ảng là một trong những vùng trồng càphê Arabica quan trọng của tỉnh Điện Biên. Tính đến tháng 5/2026, riêng xã Mường Ảng sở hữu có trên 2.100 ha càphê, sản lượng bình quân khoảng 38.000 tấn quả tươi mỗi năm.

Từ những sườn đồi vùng cao, hương vị Arabica Mường Ảng đã từng bước chinh phục người tiêu dùng trên cả nước.

Qua nhiều năm phát triển, cây càphê không chỉ mang lại nguồn thu nhập cho người dân mà còn từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp địa phương.

Arabica Điện Biên thường mang hương vị nhẹ nhàng, sạch, ít đắng, độ chua vừa phải, hậu vị cân bằng, rất phù hợp với thị trường châu Âu và các quán theo đuổi phong cách hiện đại.

Dù sản lượng chưa cao, các hộ trồng tại đây lại nổi bật bởi quy mô nhỏ, nhưng chú trọng canh tác sạch, ít sử dụng phân hóa học và thuốc trừ sâu.

Nhờ đó, Điện Biên đang nổi lên như một điểm đến tiềm năng cho những nhà rang muốn tìm kiếm nguồn Arabica sạch, minh bạch và có câu chuyện thương hiệu rõ ràng.

Người dân Mường Ảng thu hái những chùm càphê chín. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Những năm qua, diện tích, sản lượng và chất lượng càphê của tỉnh từng bước được nâng lên. Nhiều hộ gia đình chủ động đầu tư mở rộng sản xuất, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào chăm sóc, thu hái và sơ chế sản phẩm.

Cây càphê dần khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế nông nghiệp, tạo sinh kế, việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Năm 2025, hạt càphê Arabica Mường Ảng chính thức đón nhận văn bằng Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ - minh chứng pháp lý khẳng định danh tiếng, nguồn gốc xuất xứ và hương vị đặc trưng không thể hòa lẫn.

Hóa giải nút thắt, phát huy đầy đủ tiềm năng, lợi thế

Không dừng lại ở việc bán nguyên liệu thô, Mường Ảng đang hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng vùng trồng, đẩy mạnh công nghệ chế biến sâu và ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn.

Để phát huy đầy đủ tiềm năng, lợi thế, càphê Điện Biên nói chung và Arabica Mường Ảng nói riêng cần tiếp tục được đầu tư theo hướng nâng cao chất lượng, năng suất và giá trị gia tăng.

Trong đó, việc quy hoạch vùng nguyên liệu tập trung, cải tạo diện tích càphê già cỗi, áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến và tăng cường liên kết giữa người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp là những yêu cầu quan trọng.

Các tổ chức phát triển càphê đặc sản đã có mặt tại đây để nâng cấp quy trình sơ chế, kiểm soát chất lượng sau thu hoạch và kết nối xuất khẩu.

Tại Diễn đàn "Phát triển nông nghiệp bền vững gắn với chuyển đổi xanh và nâng cao chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực tại Điện Biên," các đại biểu nhận định lợi thế về chất lượng là nền tảng quan trọng nhưng chưa đủ để tạo nên sức cạnh tranh bền vững. Những kết quả đạt được trong thời gian qua vẫn chưa thực sự tương xứng với tiềm năng vốn có.

Tình trạng liên kết giữa các khâu trong chuỗi giá trị còn thiếu chặt chẽ, tỷ lệ chế biến sâu còn thấp và số lượng doanh nghiệp đầu tư vào ngành hàng càphê chưa nhiều. Chính những hạn chế này đã trở thành điểm nghẽn khiến giá trị gia tăng của sản phẩm chưa được phát huy như kỳ vọng.

Toàn tỉnh hiện mới chỉ có từ một đến hai mã số vùng trồng, trong khi định hướng lâu dài là xây dựng vùng nguyên liệu hàng chục nghìn ha đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Khoảng cách giữa thực trạng và mục tiêu vẫn còn rất lớn.

Bên cạnh đó, việc mở rộng quy mô diện tích cần đi đôi với phát triển công nghiệp chế biến, xây dựng thương hiệu và bám sát tín hiệu nhu cầu của thị trường tiêu thụ.

Thung lũng càphê Mường Ảng, nơi tập trung diện tích cà phê lớn nhất của tỉnh Điện Biên. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Bên cạnh đó, việc kết hợp phát triển càphê với bản sắc văn hóa Tây Bắc và du lịch trải nghiệm sẽ góp phần tạo nên dấu ấn khác biệt, nâng cao giá trị thương hiệu và thu hút du khách.

Những người kinh doanh nhận định Arabica Điện Biên cần được xây dựng như một sản phẩm mang bản sắc riêng thay vì chỉ là mặt hàng nguyên liệu thô.

Câu chuyện về vùng đất, con người và văn hóa địa phương cần được thể hiện nhất quán thông qua hệ thống nhận diện thương hiệu cũng như thiết kế bao bì, mang đến lời cam kết về chất lượng, góp phần tạo dựng niềm tin bền vững với người tiêu dùng.

Tôn vinh người trồng càphê và hạt càphê

Tối 7/11, xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên tổ chức khai mạc Ngày hội càphê Mường Ảng năm 2026 với chủ đề "Arabica Mường Ảng – Tinh hoa đất trời Tây Bắc."

Diễn ra trong hai ngày 7 và 8/11, Ngày hội có nhiều hoạt động quảng bá sản phẩm, kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại và trải nghiệm văn hóa càphê.

Các nhà sáng tạo nội dung số livestream quảng bá nông sản Điện Biên tại Ngày hội. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Không chỉ tôn vinh cây trồng chủ lực của địa phương, sự kiện còn đặt ra yêu cầu khai thác hiệu quả tiềm năng vùng nguyên liệu, nâng cao giá trị sản phẩm Arabica Mường Ảng, từng bước đưa càphê trở thành ngành hàng nông sản có sức cạnh tranh của tỉnh Điện Biên.

Thông qua sự kiện, Mường Ảng gửi gắm thông điệp tôn vinh người trồng cà-phê, các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh cà-phê; đồng thời thúc đẩy liên kết sản xuất, tiêu thụ, thu hút đầu tư, tăng cường hợp tác với các địa phương có vùng trồng cà-phê để hình thành vùng nguyên liệu quy mô lớn của tỉnh, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển nông nghiệp với bảo tồn văn hóa truyền thống và kích cầu du lịch dịch vụ.

Điểm nhấn trong các hoạt động của Ngày hội càphê Mường Ảng năm 2026 là cuộc thi pha chế càphê mang chủ đề “Arabica Mường Ảng - Tinh túy đất trời Tây Bắc” được tổ chức tại Chợ Trung tâm xã Mường Ảng.

Đây là lần đầu tiên nội dung thi pha chế càphê được đưa vào chương trình Ngày hội càphê Mường Ảng, tạo sân chơi để các đội giao lưu, học hỏi, thể hiện kỹ năng, kinh nghiệm và sự sáng tạo trong chế biến, thưởng thức càphê.

Đồng thời, góp phần giới thiệu nét đặc trưng, giá trị và tiềm năng phát triển của sản phẩm càphê Arabica Mường Ảng.

Thông qua cuộc thi, các cơ sở sản xuất, kinh doanh càphê có thêm cơ hội trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng pha chế, phát triển các sản phẩm phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.

Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh giá trị càphê Arabica Mường Ảng, góp phần quảng bá hình ảnh, nâng cao giá trị sản phẩm và từng bước khẳng định thương hiệu càphê địa phương trên thị trường./.

Sớm đưa hạt càphê Arabica của Sơn La vươn tầm thế giới Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng tin tưởng càphê Sơn La không chỉ mang hương vị của đất trời Tây Bắc, mà còn mang theo khát vọng hội nhập và khát vọng phát triển bền vững của Việt Nam.