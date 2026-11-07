Algeria, Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực ôtô, năng lượng và công nghệ

Algeria và Hàn Quốc đang hướng tới việc nâng tầm quan hệ hợp tác kinh tế, với trọng tâm là các lĩnh vực công nghiệp ôtô, hóa chất, thiết bị công nghiệp, năng lượng và công nghệ cao.

Hai nước cũng đặt mục tiêu thu hút thêm vốn đầu tư từ Hàn Quốc, thúc đẩy sản xuất trong nước và chuyển giao công nghệ cho Algeria.

Định hướng trên được đưa ra tại các cuộc gặp giữa đại diện chính phủ, doanh nghiệp và giới đầu tư hai nước tổ chức tại thủ đô Algiers nhân dịp kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ đối tác Algeria-Hàn Quốc.

Tại Diễn đàn Kinh tế Algeria-Hàn Quốc diễn ra mới đây, các đại biểu đã tập trung thảo luận những cơ hội tăng cường quan hệ đối tác trong lĩnh vực công nghiệp, mở rộng đầu tư và phát triển các dự án sản xuất tại Algeria.

Tham dự diễn đàn, Tổng Giám đốc Cơ quan Xúc tiến đầu tư Algeria (AAPI) Omar Rekkache đánh giá cao sự quan tâm của các doanh nghiệp Hàn Quốc tới thị trường Algeria, đồng thời nhấn mạnh những sáng kiến đầu tư đang được triển khai giữa hai nước có thể tạo tiền đề cho các dự án mới với giá trị gia tăng cao.

Theo ông Omar Rekkache, ba lĩnh vực có nhiều tiềm năng hợp tác gồm công nghiệp ôtô, hóa chất, sản xuất máy móc và thiết bị công nghiệp. Trong đó, hợp tác sản xuất linh kiện và phát triển công nghiệp phụ trợ được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong ngành ôtô Algeria.

Lãnh đạo AAPI khẳng định cơ quan này sẵn sàng hỗ trợ các nhà đầu tư Hàn Quốc trong quá trình triển khai dự án, từ cung cấp thông tin về cơ hội đầu tư đến kết nối với các cơ quan chức năng và đối tác kinh tế tại Algeria.

Việc tăng cường hợp tác với Hàn Quốc nằm trong nỗ lực của Algeria nhằm đa dạng hóa các đối tác kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển công nghiệp chế biến và từng bước giảm phụ thuộc vào nguồn thu từ dầu khí. Đối với Hàn Quốc, Algeria là thị trường có tiềm năng trong việc mở rộng hiện diện tại Bắc Phi, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng và công nghệ.

Những trao đổi mới đây cho thấy hai nước mong muốn chuyển quan hệ đối tác sang giai đoạn hợp tác thực chất hơn, chú trọng các dự án đầu tư, sản xuất tại chỗ và chuyển giao công nghệ, qua đó khai thác tốt hơn tiềm năng bổ trợ giữa hai nền kinh tế./.

Kim ngạch thương mại Trung Quốc-Algeria vượt 9 tỷ USD trong nửa đầu năm 2026 Kim ngạch thương mại Algeria-Trung Quốc 6 tháng đầu năm 2026 đã vượt 9 tỷ USD, tăng 28,3% so với cùng kỳ năm ngoái, theo đó, Trung Quốc tiến gần tới vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Algeria.