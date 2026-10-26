Sudan mất điện trên diện rộng sau các cuộc tấn công bằng UAV

Ngày 26/10, Công ty Điện lực quốc gia Sudan cho biết các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào 5 trạm điện ở miền Đông Nam nước này đã gây mất điện tại 4 bang, đe dọa sự ổn định của toàn bộ lưới điện quốc gia.

Công ty cáo buộc Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự tiến hành các vụ tấn công, khiến các bang Sennar, Al Qadarif, White Nile và Gezira mất điện. Các bang này chiếm khoảng một nửa diện tích lãnh thổ hiện do quân đội Sudan kiểm soát.

Các cơ sở bị tấn công nằm tại các thị trấn và khu vực Sinja, El Hawata, Al Fao, Mashkour và Al-Junaidm, trong đó các thiết bị chịu hư hại nghiêm trọng khiến toàn bộ lưới điện khu vực Đông Nam ngừng cấp điện. Công ty đã cử các đội kỹ sư và kỹ thuật viên đến đánh giá thiệt hại và bắt đầu sửa chữa.

RSF chưa phản hồi về cáo buộc trên. Liên hợp quốc cảnh báo các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng điện đe dọa hoạt động y tế và các dịch vụ khác phục vụ hàng triệu người vốn đã chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc xung đột.

Giao tranh giữa quân đội Sudan và RSF bùng phát từ tháng 4/2023, sau khi hai bên bất đồng về nhiều vấn đề, trong đó có việc hợp nhất lực lượng trong khuôn khổ kế hoạch chuyển tiếp sang chính quyền dân sự. Cuộc xung đột đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải di dời trong nước hoặc ra nước ngoài.

Hai bên gần đây gia tăng các cuộc tấn công bằng UAV, trong đó nhiều vụ trong tháng này nhằm vào thành phố Nyala do RSF kiểm soát và sân bay Khartoum do quân đội kiểm soát.

Ngày 20/10, giới chức Sudan cho biết số người thiệt mạng trong vụ UAV tấn công một khu chợ tại Abyei, khu vực tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan, đã vượt 150 người. Đây là một trong những vụ tấn công gây thương vong lớn nhất kể từ khi xung đột tại Sudan bùng phát năm 2023./.

Sudan: Thương vong tăng mạnh trong vụ tấn công bằng UAV nhằm vào khu chợ Quan chức phụ trách truyền thông khu vực Abyei cho biết số người thiệt mạng trong vụ tấn công xảy ra vào ngày 19/10 đã tăng từ con số ban đầu 73 người lên 153 người.