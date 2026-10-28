Nam Phi chạy thử đoàn tàu hàng dài kỷ lục 7,6km với 696 toa

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, tập đoàn vận tải nhà nước Transnet của Nam Phi cho biết đã hoàn thành chuyến chạy thử đoàn tàu hàng dài 7,6km, gồm 696 toa, và tuyên bố đây có thể là đoàn tàu hàng dài nhất thế giới.

Chuyến chạy thử được thực hiện ngày 18/10 trên hành trình dài khoảng 860km, từ vịnh Saldanha ở bờ biển phía Tây đến một mỏ quặng sắt trong nội địa Nam Phi. Toàn bộ các toa đều không chở hàng trong chuyến đi. Để vận hành đoàn có chiều dài đặc biệt này, Transnet bố trí các đầu máy điện và diesel tại nhiều vị trí dọc theo đoàn tàu, thay vì chỉ tập trung ở đầu.

Theo Transnet, đoàn tàu của Nam Phi vượt chiều dài kỷ lục khoảng 7,2km được thiết lập tại Australia năm 2001. Khi đó, một đoàn tàu chở hàng đã di chuyển giữa mỏ quặng sắt và cảng biển tại bang Tây Australia. Tuy nhiên, kỷ lục mà Transnet công bố hiện chưa được tổ chức độc lập nào xác nhận.

Dù đạt chiều dài ấn tượng trong chuyến chạy thử, đoàn tàu của Nam Phi mới chỉ vận hành với các toa rỗng. Hiện chưa có thông tin về khả năng khai thác đoàn tàu có chiều dài tương tự khi chở hàng, cũng như kế hoạch đưa đoàn tàu vào hoạt động thường xuyên./.

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