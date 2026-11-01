Châu Phi chính thức thành lập Ngân hàng Năng lượng với vốn điều lệ 5 tỷ USD

Ngày 31/10, Ngân hàng Xuất nhập khẩu châu Phi (Afreximbank) và Tổ chức các nước sản xuất dầu mỏ châu Phi (APPO) đã chính thức thành lập Ngân hàng Năng lượng châu Phi nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính của ngành năng lượng châu lục này.

Theo thông báo của Afreximbank, ngân hàng mới có vốn điều lệ 5 tỷ USD. Việc thành lập tổ chức tài chính này diễn ra trong bối cảnh các nguồn vốn quốc tế tài trợ cho các dự án nhiên liệu hóa thạch ngày càng thu hẹp, trong khi dầu mỏ và khí đốt vẫn giữ vai trò quan trọng trong hệ thống năng lượng của nhiều quốc gia châu Phi.

Các nước đã bổ nhiệm ông Helmy Ghazi làm Chủ tịch đầu tiên của ngân hàng, đồng thời thành lập hội đồng quản trị đầu tiên.

Theo thông báo của Afreximbank, ngành năng lượng châu Phi ước tính cần số vốn đầu tư lên tới 200 tỷ USD. Ngân hàng Năng lượng châu Phi sẽ tập trung hỗ trợ các dự án trong toàn bộ chuỗi giá trị năng lượng, từ thăm dò, khai thác dầu khí đến lọc hóa dầu và phân phối.

Việc thành lập ngân hàng được kỳ vọng tạo thêm kênh huy động vốn cho các doanh nghiệp và chính phủ ở châu Phi, đặc biệt là những dự án gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn tài chính quốc tế do xu hướng hạn chế đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch.

Sự ra đời của Ngân hàng Năng lượng châu Phi diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia trong khu vực đang tìm cách tăng cường năng lực khai thác, chế biến và phân phối dầu khí, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu các sản phẩm năng lượng, đồng thời cải thiện khả năng tiếp cận nguồn vốn để phát triển hạ tầng năng lượng./.

Châu Phi đẩy mạnh kế hoạch điện hạt nhân đảm bảo an ninh năng lượng Đối với những quốc gia có nhà máy điện hạt nhân, việc tăng công suất phát điện đang được ưu tiên, trong khi đó, các nước chưa sở hữu công nghệ này đang xúc tiến kế hoạch xây dựng lò phản ứng.