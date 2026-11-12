Đà Nẵng lọt Top 10 điểm đến lý tưởng nhất thế giới dịp Năm mới 2027

Đà Nẵng là một trong những thành phố biển đáng sống và là trung tâm du lịch lớn của miền Trung Việt Nam, nổi bật với cảnh sắc thiên nhiên kết hợp giữa biển xanh, núi non và các công trình kiến trúc biểu tượng. Thành phố biển có nhiều tiềm năng và điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch.

Với lợi thế về cảng biển và sân bay quốc tế, cửa ngõ đi và đến các di sản thế giới ở miền Trung, cùng với nguồn tài nguyên du lịch phong phú và đa dạng, các bãi tắm đẹp, hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ cho du lịch khá đồng bộ, môi trường du lịch được đảm bảo, Đà Nẵng đã và đang trở thành điểm đến an toàn, thân thiện của du khách.

Tạp chí du lịch quốc tế Lonely Planet xếp Đà Nẵng ở vị trí thứ 4 trong danh sách 10 điểm đến đáng trải nghiệm nhất trong khoảng thời gian từ Giáng sinh đến đêm giao thừa năm 2027, ghi nhận sức hấp dẫn của thành phố biển với những bãi biển đẹp, nhịp sống thư thái và hệ thống di sản văn hóa đặc sắc.

Thành phố được mô tả là điểm đến nổi bật nhờ sự kết hợp hài hòa giữa không gian biển, cảnh quan núi non, ẩm thực địa phương và các di sản UNESCO lân cận.

Lonely Planet đánh giá Đà Nẵng là lựa chọn phù hợp cho những kỳ nghỉ thư giãn bên bờ biển, với bãi biển đô thị trải dài gần 10 km, trong đó nổi bật là bãi biển Mỹ Khê. Không chỉ sở hữu cảnh quan biển hấp dẫn, thành phố còn mang đến không gian nghỉ dưỡng thoải mái, cùng hệ thống nhà hàng, quán cà phê và các dịch vụ du lịch ven biển đa dạng.

Bên cạnh trải nghiệm biển, ấn phẩm gợi ý du khách khám phá Sun World Bà Nà Hills - tổ hợp du lịch, vui chơi giải trí nổi bật với những công trình kiến trúc mang phong cách châu Âu; tham quan bán đảo Sơn Trà và chùa Linh Ứng, nơi có tượng Phật Bà Quan Âm cao 67m hướng ra biển. Đặc biệt, vị trí của Đà Nẵng cũng rất thuận lợi để du khách kết hợp tham quan ba di sản UNESCO trong khu vực lân cận.

Ẩm thực địa phương là một trong những điểm nhấn được Lonely Planet đề cập, với các món đặc sản như mì Quảng, bánh xèo và hải sản tươi sống. Thành phố cũng có hệ thống cơ sở lưu trú đa dạng, từ khách sạn cao tầng sở hữu tầm nhìn toàn cảnh sông Hàn đến các khu nghỉ dưỡng cao cấp ven biển.

Việc Đà Nẵng xếp thứ 4 trong Top 10 điểm đến được Lonely Planet gợi ý cho kỳ nghỉ cuối năm tiếp tục cho thấy sức hút của thành phố trên bản đồ du lịch quốc tế. Sự kết hợp giữa tài nguyên biển, cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa, ẩm thực và dịch vụ nghỉ dưỡng là những lợi thế giúp Đà Nẵng khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn đối với du khách quốc tế, đặc biệt trong mùa du lịch lễ hội cuối năm./.

Đà Nẵng công bố Top 100 điểm chạm du lịch năm 2026 Chương trình “Top 100 Điểm chạm Đà Nẵng” hướng đến mở rộng cách tiếp cận điểm đến, từ những địa danh quen thuộc sang các trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, thiên nhiên và đời sống cộng đồng.