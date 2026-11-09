Du lịch Việt Nam nâng tầm vị thế trên bản đồ số khu vực Đông Nam Á

Website quảng bá du lịch quốc gia vietnam.travel ghi nhận bước tiến đáng chú ý khi vượt qua website du lịch Thái Lan, vươn lên vị trí thứ 2 Đông Nam Á trong tháng 10/2026, chỉ sau Singapore. Với 367.050 lượt truy cập, tăng 19,4% so với tháng trước, kết quả này cho thấy hình ảnh du lịch Việt Nam đang thu hút sự quan tâm ngày càng lớn của người dùng quốc tế.

Trong cuộc cạnh tranh điểm đến ngày càng mở rộng trên môi trường số, khả năng hiện diện và tiếp cận du khách có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động xúc tiến du lịch.

Từ lợi thế về lượng truy cập, việc nâng cấp vietnam.travel theo hướng đa ngôn ngữ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và tích hợp dịch vụ được kỳ vọng sẽ đưa nền tảng vượt ra khỏi chức năng quảng bá thông thường, trở thành cầu nối giữa du khách quốc tế với hệ sinh thái du lịch Việt Nam.

vietnam.travel vươn lên vị trí thứ 2 Đông Nam Á

Theo thống kê của Similarweb, chuyên trang xếp hạng website toàn cầu, vietnam.travel đạt 367.050 lượt truy cập trong tháng 10/2026. Trong cùng kỳ, tourismthailand.org của Thái Lan chỉ ghi nhận 338.308 lượt, giảm 20,02% so với tháng trước. Trong khi đó, visitsingapore.com tiếp tục dẫn đầu khu vực với 423.953 lượt truy cập, tăng 5,57%.

Không chỉ tạo khoảng cách với website quảng bá du lịch Thái Lan về lượng truy cập, vietnam.travel còn có kết quả nổi bật ở một số chỉ số phản ánh mức độ quan tâm của người dùng. Trung bình mỗi lượt truy cập kéo dài 53 giây, cao hơn Singapore (44 giây) và Thái Lan (43 giây). Số trang được xem cũng đạt 1,92 trang/lượt, vượt mức 1,63 trang của Singapore và 1,76 trang của Thái Lan.

Một chỉ số đáng chú ý khác là tỷ lệ truy cập từ nước ngoài của vietnam.travel đạt 90,6%, trong khi Singapore đạt 86% và Thái Lan là 62%. Điều này cho thấy website đang thực hiện khá tốt vai trò tiếp cận công chúng quốc tế, thay vì chủ yếu phục vụ người dùng trong nước.

vietnam.travel vươn lên vị trí thứ 2 Đông Nam Á với các chỉ số tương tác tích cực (Ảnh: Similarweb)

So sánh các chỉ số có thể nhận thấy lợi thế của vietnam.travel không chỉ ở tốc độ tăng trưởng lượt truy cập mà còn ở khả năng thu hút người dùng dành thời gian tìm hiểu nội dung. Trong hoạt động quảng bá điểm đến, đây là tín hiệu tích cực: hình ảnh du lịch Việt Nam đã có thêm cơ hội hiện diện trước du khách quốc tế, đồng thời khơi gợi sự quan tâm đối với những sản phẩm và trải nghiệm trong nước.

Dẫu vậy, một website có lượng người truy cập lớn chưa đồng nghĩa với việc du khách sẽ lựa chọn điểm đến hay thực hiện giao dịch du lịch. Khoảng cách từ việc biết đến một quốc gia, tìm hiểu thông tin đến quyết định đặt dịch vụ vẫn cần được kết nối bằng những tiện ích thiết thực.

Bởi vậy, yêu cầu đặt ra với vietnam.travel không chỉ là duy trì sức hút trên môi trường số mà còn phải biến sự quan tâm của người dùng thành những trải nghiệm thuận tiện và cơ hội tiếp cận sản phẩm du lịch Việt Nam.

Từ quảng bá điểm đến đến kết nối dịch vụ

Sự thay đổi đáng kể trong định hướng phát triển vietnam.travel nằm ở cách tiếp cận du khách. Nếu một website quảng bá truyền thống chủ yếu cung cấp thông tin về cảnh quan, văn hóa và các điểm đến, thì nền tảng mới hướng tới việc đồng hành với người dùng ở nhiều bước hơn, từ tìm kiếm ý tưởng, lựa chọn hành trình đến tiếp cận dịch vụ phục vụ chuyến đi.

Trước hết, phạm vi tiếp cận được mở rộng thông qua việc phát triển website từ nền tảng chủ yếu sử dụng tiếng Anh lên 11 ngôn ngữ: Anh, Nhật, Trung, Hàn, Pháp, Đức, Nga, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hindi và Thái.

Việc bổ sung 10 ngôn ngữ vừa là thay đổi về kỹ thuật, đồng thời giúp thông tin du lịch Việt Nam đến gần hơn với thói quen tiếp nhận thông tin của du khách tại các thị trường khác nhau. Rào cản ngôn ngữ được thu hẹp cũng đồng nghĩa với việc các địa phương, doanh nghiệp có thêm cơ hội giới thiệu sản phẩm tới những nhóm khách hàng rộng hơn.

Website có giao diện mới, được bổ sung 10 ngôn ngữ, mở rộng phạm vi kết nối thị trường khách quốc tế.

Trên nền tảng đó, nội dung quảng bá được phát triển theo hướng giàu tính trải nghiệm, kết hợp hình ảnh, video và thuyết minh đa phương tiện. Thay vì chỉ giới thiệu tên gọi hay thông tin cơ bản về một điểm đến, các nội dung tập trung khai thác những giá trị có khả năng tạo sức hấp dẫn cho hành trình như thiên nhiên, văn hóa, di sản, biển đảo, ẩm thực, nghỉ dưỡng và các trải nghiệm đặc sắc. Đây cũng là cách để hình ảnh Việt Nam được truyền tải sinh động hơn, không chỉ qua cảnh quan mà còn qua những nét riêng trong đời sống và bản sắc từng vùng miền.

Tuy nhiên, thay đổi quan trọng hơn cả là việc đưa các dịch vụ du lịch vào cùng một không gian kết nối với nội dung quảng bá. Trên vietnam.travel, du khách sẽ có thể tìm kiếm tour, vé máy bay, khách sạn, dịch vụ nghỉ dưỡng, eSIM, vé tham quan, vui chơi, sân golf và vận chuyển; đồng thời lựa chọn dịch vụ, gửi yêu cầu đặt và thanh toán trực tuyến thông qua các kết nối tích hợp. Các tiện ích về đặc sản địa phương, hướng dẫn viên và dịch vụ hỗ trợ du lịch cũng từng bước được phát triển.

Như vậy, thay vì dừng lại ở việc giới thiệu một điểm đến hấp dẫn, nền tảng hướng tới khả năng giúp du khách tiếp cận những dịch vụ cụ thể để hiện thực hóa kế hoạch du lịch. Với doanh nghiệp và địa phương, đây cũng là một kênh giới thiệu sản phẩm, tiếp cận trực tiếp hơn với thị trường quốc tế.

Giá trị của nền tảng vì thế không chỉ nằm ở lượng thông tin được cung cấp mà còn ở khả năng kết nối nhu cầu của du khách với các sản phẩm, dịch vụ đang hiện diện trên thị trường.

Một hướng phát triển khác là tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để tăng khả năng hỗ trợ và cá nhân hóa trải nghiệm. Thông qua công nghệ này, du khách có thể sử dụng công cụ dịch hội thoại trực tiếp, tìm kiếm thông tin, nhận tư vấn, gợi ý hành trình và tra cứu những dịch vụ phù hợp với nhu cầu. Hệ thống cũng hỗ trợ kiểm tra thông tin trước khi người dùng gửi yêu cầu đặt dịch vụ.

Trong một môi trường mà du khách đến từ nhiều quốc gia, sử dụng ngôn ngữ và có thói quen du lịch khác nhau, khả năng tư vấn linh hoạt là một lợi thế đáng kể. AI được kỳ vọng giúp người dùng rút ngắn thời gian tìm kiếm, dễ dàng tiếp cận thông tin và lựa chọn dịch vụ phù hợp hơn. Khi kết hợp với hệ thống dữ liệu và các kết nối dịch vụ, công nghệ này có thể góp phần đưa trải nghiệm trên website từ tìm kiếm thông tin đơn thuần sang tương tác và hỗ trợ hành trình.

Những hành trình độc đáo được quảng bá trên website.

Hoàn thiện hệ sinh thái du lịch số

Để những định hướng trên đi vào thực tế, vietnam.travel được nâng cấp theo từng giai đoạn, thay vì triển khai đồng loạt mọi chức năng. Các tiện ích đã hoàn thiện được ưu tiên đưa vào khai thác, trong khi những dịch vụ mở rộng tiếp tục được hoàn chỉnh theo tiến độ kết nối đối tác, chuẩn hóa dữ liệu và quy trình xử lý yêu cầu. Quá trình này đòi hỏi sự đồng bộ giữa công nghệ, dữ liệu và hoạt động cung ứng dịch vụ, nhằm bảo đảm nền tảng có thể vận hành ổn định.

Đáng chú ý, phía sau giao diện mà du khách sử dụng là hệ thống nghiệp vụ phục vụ quản lý và kết nối. Các hoạt động quản lý dữ liệu, kết nối đối tác, xử lý giao dịch được thực hiện thông qua những phân hệ nghiệp vụ dùng chung của nền tảng Quản trị và Kinh doanh du lịch.

Qua đó, thông tin về yêu cầu đặt dịch vụ, thanh toán và trạng thái thực hiện được quản lý theo hướng thống nhất, tạo nền tảng cho việc theo dõi và vận hành các hoạt động trên hệ thống.

Đây là phần việc ít hiện diện trước mắt người dùng nhưng có ý nghĩa trực tiếp đối với chất lượng dịch vụ. Một nền tảng quảng bá có thể thu hút sự chú ý nhờ nội dung đẹp, giao diện hiện đại hay nhiều tiện ích.

Song, muốn giữ chân du khách và tạo dựng niềm tin, thông tin phải chính xác, các kết nối phải hoạt động hiệu quả và quy trình sử dụng cần thuận tiện. Việc hoàn thiện hệ thống quản trị, chuẩn hóa dữ liệu và kết nối đối tác vì thế là điều kiện để các tính năng được giới thiệu thực sự phát huy giá trị.

Để tạo dựng lợi thế bền vững, du lịch Việt cần thêm những trải nghiệm có khả năng kết nối và đáp ứng nhu cầu thực tế của du khách. (Ảnh: TTXVN)

Trong cuộc cạnh tranh điểm đến trên môi trường số, thứ hạng truy cập là một thước đo về khả năng hiện diện và thu hút sự quan tâm của công chúng quốc tế. Nhưng để tạo dựng lợi thế bền vững, du lịch Việt Nam cần tiến thêm một bước: từ được biết đến đến được lựa chọn, từ quảng bá hình ảnh đến cung cấp những trải nghiệm có khả năng kết nối và đáp ứng nhu cầu thực tế của du khách.

Với việc mở rộng ngôn ngữ, phát triển nội dung đa phương tiện, ứng dụng AI và tích hợp các dịch vụ du lịch, vietnam.travel đang được định hướng trở thành một đầu mối kết nối trên môi trường số, đưa du khách quốc tế đến gần hơn với điểm đến, sản phẩm và doanh nghiệp Việt Nam.

Nếu các khâu được hoàn thiện đồng bộ, nền tảng không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả xúc tiến du lịch quốc gia mà còn tạo thêm một kênh tiếp cận thị trường quốc tế cho toàn ngành./.

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