Nga mở rộng tuyến du lịch nổi tiếng “Vòng tròn Vàng” để thu hút du khách

Năm 2027 tuyến du lịch nổi tiếng của Nga “Vòng tròn Vàng” sẽ kỷ niệm 60 năm ra đời, và chính phủ đang mở rộng tuyến để nâng cao sức hấp dẫn du lịch cho các thành phố nằm trên tuyến đường này.

Theo Phó Thủ tướng Dmitry Chernyshenko, 49 địa điểm mới đã được thêm vào tuyến “Vòng tròn Vàng,” nâng tổng số điểm du lịch lên 58, trong đó có hai công viên quốc gia - “Hồ Pleshcheyevo” (thành phố Pereslavl-Zalessky) và “Meshchera” (tỉnh Vladimir).

Đồng thời, khoảng 60 dự án đầu tư xây dựng khách sạn và khu phức hợp đa chức năng với nguồn vốn ưu đãi đang được triển khai tại năm khu vực.

Vòng tròn Vàng - thương hiệu du lịch phổ biến nhất

Khách du lịch Nga ngày càng lựa chọn các chuyến đi ngắn ngày từ 2-3 ngày, và các thành phố thuộc Vòng Vàng đang trở thành tuyến đường lý tưởng cho những chuyến đi như vậy.

Antonina Vatolkina, Trưởng Dự án “Các Thành phố Nhỏ của Đại Á Âu” tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Nga, cho biết năm 2025, lượng khách du lịch của tuyến này đạt khoảng 24 triệu người, tăng 5,2% so với năm trước. Con số này chiếm khoảng 27% tổng số chuyến du lịch nội địa trong cả nước.”

Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sức hấp dẫn của một thành phố là khả năng tiếp cận giao thông. Theo thống kê ở Nga, các thành phố nằm cách thủ phủ khu vực khoảng ba giờ lái xe có tốc độ tăng trưởng cao nhất.

Các lễ hội, buổi hòa nhạc và sự kiện ẩm thực địa phương là công cụ hiệu quả để thu hút khách du lịch. Theo Avito Travel, 65% người Nga được khảo sát sẵn sàng đi đến các thành phố khác để tham dự lễ hội và hòa nhạc.

Trên tuyến Vòng tròn Vàng hiện đã rất nổi tiếng các lễ hội: lễ hội “Co-Creation” ở thành phố Sergiev Posad, lễ hội nghệ thuật đương đại “Nhà máy tiên phong đầu tiên” ở thành phố Ivanovo, lễ hội ẩm thực “Pir Goroy” ở thành phố Kostroma và lễ hội dưa chuột ở thành phố “Suzdal.”

Để việc thông tin đến du khách được đầy đủ, các lễ hội này được tập hợp lại thành lịch lễ hội Vòng tròn Vàng. Trong năm 2026, hơn 130 lễ hội đã được đưa vào lịch.

Tuy nhiên, khi các sự kiện có thể thu hút hàng nghìn người tham gia, vấn đề phát triển cơ sở hạ tầng đáp ứng đang cần được giải quyết. Và do đó, các dự án triển vọng nhất là những dự án có thể tự thu hút du khách và tăng thời gian lưu trú cho khách du lịch.

Theo bà Antonina Vatolkina, đến năm 2030, số lượng khách sạn dọc tuyến “Vòng tròn Vàng” có thể tăng gấp đôi, và số phòng mới có thể đạt khoảng 5.200 phòng. Năm 2025, hai khách sạn đã khai trương tại Pereslavl-Zalessky, và hai khách sạn khác đang được xây dựng tại thành phố Gorokhovets.

Việc chuyển đổi các di tích văn hóa thành điểm đến du lịch đang trở thành công cụ bổ sung để thu hút vốn đầu tư. Ví dụ, hãng Dom.RF đã chào các nhà đầu tư 273 di tích văn hóa và 33 khu dân cư dọc tuyến đường để phát triển thành khách sạn và điểm tham quan du lịch. Chương trình cho vay ưu đãi với lãi suất 6% mỗi năm được áp dụng cho các dự án phù hợp.

Trong hợp tác giữa nhà nước và tư nhân, ba yếu tố chính được đặt ra.

Thứ nhất là sự hỗ trợ của chính phủ, cho vay ưu đãi và việc tích hợp các di sản văn hóa vào du lịch.

Thứ hai là vị thế tích cực của các doanh nghiệp trong mở nhà hàng mới, phát triển các thương hiệu ẩm thực địa phương.

Và thứ ba, sự phát triển có hệ thống của văn hóa: các bảo tàng mới đang được thành lập, các chương trình sự kiện trở nên phối hợp hơn và hấp dẫn hơn đối với khách du lịch.

Có thể mô tả chiến lược này là nhà nước tạo điều kiện, các doanh nghiệp lớn đảm bảo khả năng tiếp cận và quy mô, và các đội ngũ địa phương định hình bản sắc của thành phố.

Làng Vyatskoye ở vùng Yaroslavl là một ví dụ điển hình về cách tiếp cận tích hợp. Từ năm 2008, một nhà đầu tư tư nhân đã đầu tư phục chế các tòa nhà lịch sử và tạo ra một cụm du lịch.

Ngôi làng nhỏ hiện tự hào có 15 bảo tàng tư nhân, khách sạn, nhà hàng, rạp chiếu phim và phòng hòa nhạc, cùng một khu phức hợp spa. Tổng vốn đầu tư vào phát triển khu vực ước tính khoảng 3 tỷ ruble (xấp xỉ 36,58 triệu USD), và theo số liệu của các chuyên gia, lượng khách du lịch đạt 300.000 người mỗi năm, với tỷ lệ lấp đầy phòng khách sạn khoảng 85%.

Hiệu quả mang lại

Theo Avito Travel, lượng cung chỗ lưu trú theo ngày tại các thành phố thuộc Vòng tròn Vàng đang liên tục tăng. Năm 2026, lượng cung nhà nghỉ ngoại ô tăng 40% ở thành phố Myshkin, 37% ở Rostov Veliky và 32% ở Vladimir. Trong phân khúc căn hộ, Suzdal dẫn đầu về mức tăng trưởng (+35%).

Giá trung bình cho một chuyến đi Vòng tròn Vàng đã tăng 6-8% trong năm qua. Chi phí cho các tour du lịch đoàn bằng xe buýt theo Vòng tròn Vàng của Nga, khởi hành từ Moskva, bắt đầu từ khoảng 12.000 ruble/người (146 USD) cho chuyến đi hai ngày và 45.000-48.000 ruble (550-585 USD) cho các chương trình 7 ngày.

Các tour du lịch ba ngày có giá trung bình 19.000-26.000 ruble, tour bốn ngày 28.000-32.000 ruble (232-390 USD) và tour năm ngày 34.000-40.000 ruble (415-488 USD).

Trong định hướng mở rộng nhân dịp kỷ niệm 60 năm, các thành phố thành viên mới sẽ nhắm đến đa dạng dịch vụ, gồm du lịch trái mùa, du lịch cắm trại và du lịch gia đình.

Mục tiêu thu hút khách du lịch nước ngoài cũng đặt ra yêu cầu tăng cường quảng bá du lịch Nga ra nước ngoài một cách có hệ thống./.

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