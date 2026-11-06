Lai Châu công bố Quy hoạch chung 2 khu du lịch quốc gia

Chiều 6/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Cao nguyên Sìn Hồ và Khu du lịch quốc gia Ô Quy Hồ.

Việc công bố quy hoạch chung hai khu du lịch quốc gia Cao nguyên Sìn Hồ và Ô Quy Hồ là bước đi quan trọng, tạo nền tảng để Lai Châu khai thác hiệu quả hơn những tiềm năng, lợi thế riêng vốn có được kỳ vọng mở ra cơ hội mới trong thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa và giàu bản sắc các dân tộc, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Theo quy hoạch được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu phê duyệt, Khu du lịch quốc gia Cao nguyên Sìn Hồ có tổng diện tích hơn 24.907ha, thuộc địa bàn 3 xã: Sìn Hồ, Hồng Thu và Tủa Sín Chải. Trong đó, xã Sìn Hồ có diện tích hơn 15.969ha; xã Hồng Thu hơn 3.366ha và xã Tủa Sín Chải hơn 5.572ha. Khu vực quy hoạch có phía Bắc giáp xã Hồng Thu, phía Nam giáp xã Tủa Sín Chải, phía Đông giáp xã Nậm Tăm, phía Tây giáp các xã Pa Tần và Lê Lợi.

Với địa hình cao nguyên đặc trưng, khí hậu mát mẻ, cảnh quan thiên nhiên đa dạng cùng hệ thống giá trị văn hóa truyền thống phong phú của đồng bào các dân tộc, Cao nguyên Sìn Hồ có nhiều lợi thế để phát triển các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, khám phá thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa cộng đồng.

Việc quy hoạch tổng thể sẽ tạo cơ sở để tổ chức không gian phát triển du lịch một cách bài bản, khai thác những tiềm năng sẵn có gắn với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa phương.

Khu du lịch quốc gia Ô Quy Hồ có tổng diện tích quy hoạch là 8.800ha, trong đó 8.275ha thuộc xã Bình Lư và 525ha thuộc xã Tả Lèng. Ranh giới khu vực quy hoạch có phía Bắc giáp dãy Hoàng Liên Sơn, phía Nam giáp xã Bản Bo, phía Đông giáp phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai và phía Tây giáp bản Giang Ma, xã Tả Lèng.

Sở hữu cảnh quan núi rừng hùng vĩ, khí hậu đặc trưng vùng núi cao, cùng lợi thế kết nối với các điểm du lịch nổi tiếng của khu vực Tây Bắc, Ô Quy Hồ được định hướng trở thành không gian du lịch có sức hấp dẫn, khả năng liên kết vùng và đa dạng sản phẩm.

Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, khám phá, trải nghiệm văn hóa và các sản phẩm du lịch chất lượng cao, góp phần nâng cao vị thế của du lịch Lai Châu trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải nhấn mạnh việc phê duyệt và công bố quy hoạch chung hai khu du lịch quốc gia là dấu mốc quan trọng trong định hướng phát triển du lịch của tỉnh. Tuy nhiên, để quy hoạch thực sự đi vào cuộc sống, các cấp, ngành, địa phương cần xác định rõ trách nhiệm, chủ động phối hợp, quyết liệt trong tổ chức thực hiện, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu, Tống Thanh Hải phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong tỉnh khẩn trương hoàn thiện, công khai nội dung quy hoạch; tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai với nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm cụ thể. Sở Xây dựng tăng cường hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý quy hoạch, bảo đảm sự đồng bộ với các quy hoạch liên quan, không để xảy ra tình trạng đầu tư, xây dựng tự phát, phá vỡ cảnh quan và định hướng phát triển chung.

Các xã Sìn Hồ, Hồng Thu, Tủa Sín Chải, Bình Lư và Tả Lèng cần tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ cảnh quan và môi trường; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nghiên cứu, triển khai dự án đúng quy hoạch, đúng quy định.

Các sở, ngành chủ động rà soát, lồng ghép các nguồn lực, ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, nhất là các tuyến kết nối những điểm du lịch trọng tâm./.

Khám phá Cao nguyên Sìn Hồ - “Sa Pa thứ hai” của vùng Tây Bắc Với khí hậu mát mẻ quanh năm, những thửa ruộng bậc thang uốn lượn, rừng nguyên sinh bạt ngàn, Sìn Hồ được ví như “nóc nhà” của Lai Châu và là "Sa Pa thứ hai" của vùng Tây Bắc.