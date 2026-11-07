Trung Quốc, Nhật Bản hút khách Việt Nam: Dấu ấn từ những kết nối mới

Du lịch không chỉ là hành trình khám phá những vùng đất mới mà còn là một kênh giao lưu nhân dân, góp phần tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa các quốc gia. Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam với Trung Quốc và Nhật Bản tiếp tục được củng cố, hợp tác du lịch ngày càng có thêm dư địa phát triển, từ kết nối hàng không, xúc tiến điểm đến đến đa dạng hóa sản phẩm và tạo thuận lợi cho du khách.

Những tín hiệu từ thị trường cũng phản ánh xu hướng này. Dữ liệu đặt dịch vụ của Traveloka cho thấy lượng đặt dịch vụ du lịch đến Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc của du khách Việt Nam tăng tới 1,5 lần trong quý III/2026. Đáng chú ý, bên cạnh các trung tâm du lịch quen thuộc, nhiều điểm đến mới đang thu hút sự quan tâm, cho thấy nhu cầu khám phá Đông Á ngày càng đa dạng.

Du lịch – nhịp cầu kết nối Việt Nam với Trung Quốc, Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ bắt đầu chuyến thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 8-11/11/2026. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản tiếp tục phát triển bền vững trên nhiều lĩnh vực, trong đó giao lưu nhân dân và hợp tác du lịch là những lĩnh vực có nhiều tiềm năng.

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, Nhật Bản hiện là đối tác lớn thứ tư của Việt Nam về du lịch. Năm 2025, Việt Nam đón hơn 814.000 lượt khách Nhật Bản, tăng 14,4%; ngược lại, Nhật Bản đón khoảng 678.500 lượt khách Việt Nam, tăng 9,2% so với năm trước. Hai nước đang hướng tới mục tiêu nâng lượng khách trao đổi hai chiều lên 2 triệu lượt vào năm 2030.

Hợp tác du lịch Việt Nam-Nhật Bản cũng được thúc đẩy theo hướng thực chất hơn, với trọng tâm là xúc tiến, quảng bá điểm đến, nghiên cứu thị trường, chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho việc đi lại và mở rộng các đường bay phù hợp nhu cầu. Việc tăng cường kết nối giữa địa phương, doanh nghiệp hai nước được kỳ vọng góp phần hình thành thêm sản phẩm du lịch và cơ hội hợp tác mới.

Ba nữ du khách Nhật Bản mặc áo dài Việt Nam "check-in" Hội An. (Ảnh: TTXVN)

Trong khi đó, với Trung Quốc, hợp tác du lịch đang bước vào giai đoạn có nhiều hoạt động cụ thể. Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 14-17/4/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố khởi động Năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch, nâng cấp hạ tầng và dịch vụ, duy trì vị thế là thị trường khách du lịch lớn nhất của nhau; đồng thời nghiên cứu tạo thuận lợi về thị thực cho khách du lịch theo đoàn tại một số địa điểm trên cơ sở có đi có lại.

Các định hướng hợp tác tiếp tục được cụ thể hóa thông qua việc mở rộng đường bay thẳng, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển sản phẩm du lịch biển bên cạnh các tuyến đường bộ, đường sắt và tăng cường quảng bá tại những đô thị lớn của Trung Quốc. Đây là những điều kiện quan trọng để mở rộng trao đổi khách, đồng thời tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp du lịch hai nước.

Trong bức tranh hợp tác ấy, nhu cầu du lịch của người Việt đến các thị trường Đông Á là một kết nối đáng chú ý. Theo đại diện nền tảng Traveloka, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đều ghi nhận mức tăng trưởng tích cực về lượng đặt dịch vụ trong quý III/2026 từ thị trường Việt Nam, trong đó một số điểm đến mới nổi có mức tăng vượt trội.

Những điểm đến mới mở rộng sức hút Đông Á

Trung Quốc tiếp tục là thị trường nổi bật trong xu hướng du lịch nước ngoài của người Việt Nam. Theo dữ liệu Traveloka, Hàng Châu ghi nhận lượng đặt vé máy bay tăng gần gấp ba lần, đặt phòng khách sạn tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, trong bối cảnh các đường bay mới được đưa vào khai thác.

Sức hút của Hàng Châu đến từ sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên và chiều sâu văn hóa. Tây Hồ – Di sản Thế giới được UNESCO công nhận – nổi tiếng với cảnh sắc thơ mộng, các công trình kiến trúc lịch sử và những địa danh văn hóa đặc sắc. Trong khi đó, Bắc Kinh cũng ghi nhận lượng đặt vé máy bay tăng hơn gấp đôi, đặt phòng khách sạn tăng gần 50%. Những kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của Trung Quốc không chỉ tập trung ở các đô thị lớn mà đang mở rộng sang những điểm đến có bản sắc riêng.

Đoàn khách du lịch Trung Quốc trên tàu biển tuyến Bắc Hải-Hạ Long, cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, Quảng Ninh, ngày 14/11/2025. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Tại Nhật Bản, Sapporo và Fukuoka là hai điểm đến nổi bật trong quý III/2026, với lượng đặt vé máy bay tăng khoảng 70%. Nếu Fukuoka hấp dẫn bởi những quầy ẩm thực đường phố yatai sôi động tại Tenjin và Nakasu, không gian xanh ở công viên Ohori cùng hải sản tươi ngon tại Itoshima, thì Sapporo mang đến trải nghiệm bốn mùa, từ Lễ hội Tuyết, sắc vàng mùa thu đến ẩm thực đặc trưng với hải sản tại chợ Nijo và mì miso ramen.

Không chỉ tăng trưởng về vé máy bay, một số thành phố khác của Nhật Bản cũng ghi nhận sức hút đáng kể. Lượng đặt phòng khách sạn tại Nagoya tăng hơn gấp đôi, trong khi Kyoto tăng hơn 1,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Giám đốc Marketing Traveloka, ông Alex Jung nhận định: “Đông Á có nhiều cơ hội khám phá đa dạng, với những điểm đến ngày càng thu hút sự quan tâm của du khách Đông Nam Á. Khu vực này sở hữu bề dày lịch sử cùng những trải nghiệm văn hóa phong phú.” Theo ông, Jeju, Fukuoka và Hàng Châu là những gợi ý mới mẻ dành cho du khách tìm kiếm trải nghiệm khác biệt.

Từ nhu cầu thị trường đến cơ hội hợp tác

Những con số tăng trưởng lượng đặt dịch vụ của Traveloka cho thấy thị hiếu du lịch đang có sự dịch chuyển: du khách không chỉ lựa chọn những trung tâm nổi tiếng mà còn quan tâm nhiều hơn đến các thành phố có trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và cảnh quan đặc trưng. Đây cũng là cơ sở để các doanh nghiệp lữ hành, hàng không và dịch vụ du lịch nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu ngày càng phân hóa.

Trong quan hệ Việt Nam–Trung Quốc và Việt Nam–Nhật Bản, mở rộng giao lưu du lịch không chỉ mang lại cơ hội kinh doanh mà còn góp phần tăng cường tiếp xúc, hiểu biết giữa người dân.

Cảnh đẹp nên thơ ở Kurashiki, thành phố thuộc tỉnh Okayama. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Khi kết nối giao thông thuận lợi hơn, sản phẩm du lịch đa dạng hơn và hoạt động quảng bá được triển khai đồng bộ, các thỏa thuận hợp tác ở cấp chính phủ sẽ có thêm điều kiện đi vào thực tiễn, đem lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và du khách.

Nắm bắt nhu cầu du lịch có xu hướng tăng mạnh của người Việt Nam tới Trung Quốc, Nhật Bản trong quý III/2026, đại diện Traveloka cho biết nền tảng này sẽ triển khai chiến dịch 11/11 Epic Sale từ ngày 3-12/11, tập trung quảng bá các điểm đến tại Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Các ưu đãi gồm giảm giá đến 50% vé máy bay đến ba thị trường; mã giảm giá trên toàn nền tảng lên đến 1.111.000 đồng cho vé máy bay và khách sạn, cùng các mã ưu đãi bổ sung khác.

Từ những hành trình khám phá Hàng Châu, Fukuoka, Sapporo đến Jeju, sự quan tâm ngày càng lớn của du khách Việt đang mở rộng thêm những kết nối giữa các thị trường Đông Á. Đặc biệt, cùng với nền tảng quan hệ đối ngoại và các chương trình hợp tác du lịch song phương, đây là điều kiện thuận lợi để giao lưu nhân dân tiếp tục phát triển, đưa du lịch trở thành cầu nối gần gũi, thiết thực trong quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác trong khu vực./.

Lễ hội giao lưu văn hóa Phật giáo Việt Nam-Nhật Bản 2026 Lễ hội diễn ra tại Khu du lịch quốc gia Tam Chúc thu hút gần 1.000 tăng ni, phật tử và du khách Nhật Bản, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, tâm linh và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước.