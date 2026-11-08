Lễ hội Sen đá Fansipan 2026: Giới thiệu bộ sưu tập hàng trăm nghìn cây sen đá

Từ ngày 7-15/11, Lễ hội Sen đá Fansipan lần thứ ba diễn ra tại phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai, giới thiệu tới du khách không gian trưng bày quy mô lớn với hàng trăm nghìn cây sen đá thuộc gần 70 loài khác nhau.

Lễ hội năm nay có nhiều điểm mới với sự xuất hiện của các giống sen đá quý hiếm, những tác phẩm nghệ thuật sắp đặt sáng tạo cùng chuỗi hoạt động trải nghiệm phong phú.

Mang chủ đề “Kiên tâm nở hoa,” Lễ hội Sen đá Fansipan 2026 được tổ chức tại Vườn An Nhiên, khu vực gần ga đi cáp treo Sun World Fansipan Legend. Đây là lần thứ ba sự kiện được tổ chức kể từ năm 2024, đồng thời cũng là mùa lễ hội có quy mô trưng bày lớn nhất từ trước đến nay.

Tâm điểm của sự kiện là bộ sưu tập hàng trăm nghìn cây sen đá với gần 70 loài, sở hữu hình dáng, màu sắc và cấu trúc lá đa dạng. Bên cạnh những giống quen thuộc như sen đá xanh Sa Pa, chuỗi ngọc, chuỗi tiền, cánh bướm, bắp cải, hồng phấn, đô la, ống điếu, đế vương, sen đá tuyết..., lễ hội còn giới thiệu gần 10 giống mới lần đầu xuất hiện, trong đó có sen đá cẩm thạch, Ben Badis, kem bơ, Lola đột biến, sen đá tứ phương và xương rồng Vạn Lý Trường Thành.

Dọc Con đường Sen đá và trong khuôn viên Vườn An Nhiên, các loài cây được sắp đặt thành nhiều tiểu cảnh, công trình nghệ thuật với cách tạo hình nhiều tầng. Đáng chú ý, mùa lễ hội năm nay lần đầu tiên đưa sen đá kết hợp với những công trình sắp đặt có hình dáng phong phú, tạo nên không gian thưởng lãm mới lạ, hài hòa với cảnh quan núi rừng Sa Pa.

Không dừng lại ở hoạt động tham quan, chụp ảnh, lễ hội còn mang đến nhiều trải nghiệm tương tác dành cho du khách. Người tham gia có thể tự tay trồng sen đá, sáng tạo tiểu cảnh cây cảnh hoặc thử sức làm những chiếc bánh nghệ thuật mô phỏng hình dáng loài cây này dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân. Cùng với đó là các chương trình biểu diễn nghệ thuật được dàn dựng riêng, góp phần làm phong phú không khí lễ hội.

Đến với Lễ hội Sen đá Fansipan, du khách cũng có cơ hội kết hợp khám phá những điểm tham quan nổi bật trong Khu du lịch Sun World Fansipan Legend. Từ khu vực ga đi, hành trình bằng cáp treo sẽ đưa du khách lên đỉnh Fansipan ở độ cao 3.143m, nơi có thể thu trọn vào tầm mắt vẻ đẹp hùng vĩ của dãy Hoàng Liên Sơn, đồng thời tham quan quần thể công trình văn hóa, tâm linh giữa không gian mây núi.

Một điểm dừng chân đáng chú ý khác là Bản Mây, nơi du khách có thể tìm hiểu đời sống sinh hoạt, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc vùng cao và thưởng thức những món ăn truyền thống. Hành trình khám phá Sa Pa dịp Thu Đông cũng thêm phần hấp dẫn với các vườn hoa theo mùa, nổi bật là hoa xác pháo tím và hoa tam giác mạch.

Sự kết hợp giữa vẻ đẹp đa dạng của các loài sen đá, nghệ thuật sắp đặt và những hoạt động trải nghiệm đặc sắc tạo nên sức hút riêng cho Lễ hội Sen đá Fansipan 2026.

Không chỉ là không gian thưởng lãm thiên nhiên và nghệ thuật, sự kiện còn góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch, quảng bá hình ảnh Sa Pa và tăng sức hấp dẫn cho du lịch Lào Cai trong những tháng cuối năm./.

Sen đá là tên gọi chung của nhóm thực vật mọng nước, nổi bật với khả năng tích trữ nước trong lá, thân hoặc rễ. Nhờ đặc điểm này, cây có thể thích nghi với điều kiện khí hậu khô hạn, môi trường ít nước và những nơi có nền nhiệt tương đối khắc nghiệt. Điểm dễ nhận biết nhất của sen đá là những chiếc lá dày, mọng nước, thường xếp thành hình hoa thị đối xứng, tạo nên dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng độc đáo. Tùy từng giống, lá cây có thể mang nhiều màu sắc khác nhau như xanh ngọc, xanh lam, tím, hồng phấn, vàng nhạt hoặc pha trộn nhiều sắc độ. Một số loài còn có lớp phấn trắng tự nhiên phủ trên bề mặt lá, tạo vẻ đẹp mềm mại và khác biệt. Sen đá có hình dáng và kích thước rất phong phú. Có loài phát triển thành những cụm lá tròn xếp tầng như bông hoa, có loài lại vươn dài thành chuỗi hạt, hình bắp cải, cánh bướm hay những khối hình học lạ mắt. Chính sự đa dạng ấy khiến sen đá được yêu thích trong trang trí cảnh quan, thiết kế tiểu cảnh và nghệ thuật sắp đặt cây xanh.

Lào Cai: Đánh thức tiềm năng du lịch từ bản sắc nông thôn Lào Cai đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới, phát huy giá trị sản phẩm OCOP và bản sắc địa phương, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện sinh kế cho dân theo hướng bền vững.