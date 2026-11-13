Đồng hành, định hướng để củng cố vai trò, vị thế ,khả năng thích ứng của ASEAN

Đại sứ Việt Nam ở Philippines Lại Thái Bình nhấn mạnh Việt Nam đang tiếp tục đồng hành với các nước ASEAN để định hướng bước đi tiếp theo nhằm củng cố vai trò, vị thế và khả năng thích ứng của ASEAN.

Nhận lời mời của Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Chủ tịch ASEAN năm 2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Manila, Philippines từ ngày 14-17/11.

Trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình nhấn mạnh Việt Nam đang tiếp tục đồng hành với các nước ASEAN để định hướng bước đi tiếp theo nhằm củng cố vai trò, vị thế và khả năng thích ứng của ASEAN trong một môi trường quốc tế đầy biến động./.