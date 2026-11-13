Mực nước sông dâng cao tại Đắk Lắk, hai người tử vong và mất tích khi đi bắt cá

Hai người tử vong và mất tích do nước cuốn trôi khi bắt cá tại Đắk Lắk. Nhiều tuyến đường tại khu vực này ngập sâu, cầu sập, khu dân cư bị chia cắt.

Mưa lũ tại phía Đông tỉnh Đắk Lắk đã giảm nhưng nước sông vẫn dâng cao, gây ngập lụt, chia cắt nhiều tuyến giao thông và khu dân cư. Đáng chú ý, hai người gặp nạn khi đi bắt cá và câu cá tại hồ, đập.

Một người được tìm thấy thi thể, trường hợp còn lại đang được lực lượng chức năng tìm kiếm. Tại nhiều địa phương, hàng loạt tuyến đường bị ngập sâu, cầu dân sinh sập một phần, sạt lở đường dẫn, khiến hàng chục hộ dân bị cô lập.

Chính quyền đã bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, chốt chặn tại các điểm nguy hiểm, cảnh báo người dân không qua khu vực ngập lụt. Thủy điện Sông Ba Hạ điều chỉnh lưu lượng xả về hạ du không vượt quá 4.000 m³/s./.