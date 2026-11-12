Đà Nẵng khẩn trương khắc phục sạt lở trên các tuyến giao thông miền núi

Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, nhiều tuyến giao thông huyết mạch và đường liên thôn, liên xã tại khu vực miền núi thành phố Đà Nẵng đã xuất hiện hàng loạt điểm sạt lở đất đá nghiêm trọng, gây ách tắc và chia cắt giao thông.

Với phương châm “chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương,” chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng đang dồn toàn lực, huy động tối đa nhân lực cùng phương tiện cơ giới để san gạt đất đá, quyết tâm thông tuyến trong thời gian sớm nhất, bảo đảm an toàn tính mạng và ổn định đời sống nhân dân.

Hàng nghìn mét khối đất đá vùi lấp các tuyến đường huyết mạch

Theo ghi nhận tại các địa bàn vùng cao, địa hình hiểm trở với độ dốc lớn kết hợp với mưa lớn trút xuống liên tục đã làm đất bão hòa nước, gây sạt lở taluy dương, taluy âm và bồi lấp hệ thống thoát nước tại nhiều địa phương như Trà Leng, Nam Trà My, Trà Tân, Trà My, Thạnh Bình...

Tại xã Trà Leng, tính đến trưa 12/11, mưa lũ đã gây sạt lở tại 7 tuyến giao thông gồm ĐH1, ĐH2, đường trước phân hiệu Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trà Leng (thôn Tak Xoai) và các tuyến vào thôn Sar Chỉa, Moang Roang, Bằng Xim, làng ông Văng Thái với tổng khối lượng ước tính gần 1.800m3.

Ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trà Leng cho biết, tình trạng sạt lở nghiêm trọng trên hai tuyến đường huyết mạch ĐH1 và ĐH2 nối từ trung tâm xã Trà Leng hiện nay vào trung tâm xã Trà Leng (cũ) (gồm các thôn Tak Xoai, Tak Cleng, Moang Roang) đã gây chia cắt giao thông, khiến hơn 761 hộ dân bị cô lập.

Cụ thể, tuyến ĐH1 sạt lở 7 vị trí (dài 65m) với khoảng 700m3 đất đá; tuyến ĐH2 sạt lở 3 vị trí (dài 35 m) với khoảng 300m3 đất và 80m3 đá tràn xuống mặt đường.

Tương tự, tại xã Nam Trà My, địa phương ghi nhận 9 điểm sạt lở với tổng khối lượng đất đá khoảng 1.500m3, tập trung tại 3 điểm trên Quốc lộ 40B, 3 điểm trên tuyến ĐH11 (khoảng 1.000m3), cùng các điểm tại làng Tak Teng, thôn Tak Pỏ và 15m đường dân sinh ở thôn Tak Lũ.

Trên tuyến Quốc lộ 40B và Quốc lộ 24C, sạt lở cũng diễn biến hết sức phức tạp. Tại xã Trà My, mưa lớn làm sạt lở nghiêm trọng Quốc lộ 40B tại Km 55 và Quốc lộ 24C tại Km 89+450 với hàng trăm mét khối đất đá tràn xuống đường, gây chia cắt giao thông tạm thời.

Nhiều điểm sạt lở trên Quốc lộ 40B, đoạn qua xã Trà My, Trà Tân, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. (Ảnh: Anh Dũng/TTXVN)

Tại xã Trà Tân, hàng loạt điểm sạt lở tại khu vực ngã ba đường Trường Sơn Đông, khu vực cầu Ông Bằng và cầu Nước Vin trên Quốc lộ 40B.

Tại xã Thạnh Bình, rạng sáng 12/11, khu vực dốc Đèo Liêu trên Quốc lộ 40B xuất hiện 2 điểm sạt lở taluy dương tại Km 41+300 và Km 41+700, đất đá và cây cối tràn lấp mặt đường khiến các phương tiện không thể lưu thông.

Xuyên đêm thông tuyến, bảo đảm an toàn cho nhân dân

Ngay khi sự cố sạt lở xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã đã kích hoạt phương án ứng phó thiên tai, huy động lực lượng “4 tại chỗ” bám sát hiện trường để cắm biển cảnh báo, giăng dây phân luồng và tổ chức khắc phục.

Tại điểm sạt lở đặc biệt lớn ở lý trình Km 4+620 trên tuyến ĐH1 (xã Trà Leng), Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã huy động 2 xe xúc lật, 2 xe đào, 6 ôtô chuyên dụng cùng lực lượng nhân công tổ chức thu dọn đồng thời từ hai đầu tuyến.

Trung tá Nguyễn Đình Trãi, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà Leng cho biết, cán bộ, chiến sĩ quân sự xã cùng các ban, ngành, đoàn thể đã bất chấp đêm tối, bùn lầy trơn trượt, dùng đèn pin soi đường để san gạt đất đá, thu dọn cây cối, quyết tâm mở thông tuyến sớm nhất phục vụ nhân dân.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, nhiều điểm nghẽn giao thông quan trọng đã kịp thời được xử lý. Tại khu vực dốc Đèo Liêu (xã Thạnh Bình), lực lượng chức năng xã phối hợp cùng đơn vị thi công Dự án Liên kết vùng miền Trung khẩn trương huy động xe múc và phương tiện chuyên dụng san gạt mặt đường.

Đến 10 giờ sáng 12/11, tuyến đường cơ bản đã được thông xe cho các phương tiện qua lại.

Quốc lộ 24C đi Quảng Ngãi nhiều đoạn bị sạt lở, gây khó khăn cho lưu thông. (Ảnh: Anh Dũng/TTXVN)

Tại xã Trà Tân, lực lượng chức năng đã kịp thời điều động xe múc khẩn trương thông điểm sạt lở trên Quốc lộ 40B.Tại xã Trà My và Nam Trà My, chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý đường bộ tập trung máy móc giải tỏa đất đá; đồng thời Ủy ban Nhân dân xã Nam Trà My đã đề nghị Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng hỗ trợ khắc phục các điểm ngập, sạt lở sau khi mưa lũ kết thúc.

Song song với công tác thông tuyến giao thông, việc di dời dân khỏi vùng nguy hiểm được đặt lên hàng đầu.

Tính đến thời điểm hiện tại, các địa phương đã kiên quyết tổ chức sơ tán khẩn cấp hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn; trong đó, xã Trà My sơ tán sơ bộ khoảng 90 hộ, xã Trà Tân sơ tán 39 hộ (165 nhân khẩu) và xã Nam Trà My sơ tán 36 hộ (153 nhân khẩu).

Hiện nay, tình hình mưa lớn tại khu vực miền núi Đà Nẵng vẫn diễn biến phức tạp, nước bão hòa trong đất cao khiến nguy cơ sạt lở tiếp tục ở mức rất cao.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các cấp tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực ban 100% quân số, theo dõi sát diễn biến thời tiết và tuyên truyền người dân tuyệt đối không chủ quan, không đi lại qua các ngầm tràn, khu vực sạt lở nguy hiểm./.

Sạt lở đường trên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng ra khuyến cáo đảm bảo an toàn Tuyến đường ra Bãi Cát Vàng, bán đảo Sơn Trà xuất hiện tình trạng mặt đường bị nứt gãy, sụt lún do ảnh hưởng của mưa lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn với người, phương tiện khi lưu thông.