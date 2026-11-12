Quảng Ngãi khẩn cấp kiểm tra khu dân cư dưới chân núi có nguy cơ sạt lở

Chiều 12/11, bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở tại xã Ngọc Linh và xã Xốp.

Làm việc với xã Ngọc Linh, bà Y Ngọc biểu dương sự chủ động trong phòng, chống lụt, bão. Nhờ đó đến nay, không xảy ra thiệt hại về người. Tuy nhiên, chính quyền địa phương tuyệt đối không lơ là, chủ quan, cần cắt cử lực lượng nắm bắt tình hình và có phương án di dời người dân sớm ra khỏi nơi nguy hiểm; đồng thời, không để người dân đi qua các vị trí nước chảy xiết, tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Đối với các vị trí khu dân cư có nguy cơ sạt lở, bà Y Ngọc đề nghị Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường lập đoàn kiểm tra và có báo cáo, đặc biệt là khu dân cư dưới chân núi Đăk Rế. Bà Y Ngọc yêu cầu, ngay trong ngày 13/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường phải phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Linh tiến hành kiểm tra, đánh giá khẩn cấp đối với cụm dân cư Đăk Rế.

“Sau buổi làm việc này, nếu để xảy ra vấn đề đáng tiếc nào liên quan đến khu dân cư dưới chân núi Đăk Rế, Sở Nông nghiệp và Môi trường phải chịu trách nhiệm,” bà Y Ngọc nêu rõ.

Kiểm tra thực tế tại khu vực núi Đăk Song phía sau Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, hiện nay trên sườn núi đã xuất hiện nhiều vết nứt mới, nhiều vị trí nước xói mòn, chảy xiết, cuốn trôi đất đá, nguy cơ cao sạt lở toàn bộ sườn núi xuống công trình Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Linh.

Bà Y Ngọc đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Linh không đưa người dân từ các thôn có nguy cơ sạt lở về Ủy ban Nhân dân xã để tránh trú mà phải tìm một vị trí khác an toàn hơn, bởi nếu sườn núi Đăk Song sạt xuống, có thể sẽ vùi lấp toàn bộ khu vực này. Không thể đưa người dân từ một nơi nguy hiểm do sạt lở đến tránh trú ở một nơi khác cũng có nguy cơ sạt lở.

Kiểm tra thực tế tại tuyến đường tỉnh 673 nối giữa xã Măng Ri và xã Ngọc Linh, nối giữa xã Ngọc Linh và xã Xốp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Sở Xây dựng cần rà soát lại các vị trí đường hư hỏng để khắc phục, giúp người và phương tiện qua lại an toàn; đồng thời yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã Xốp phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành cảnh báo người dân, không để người và phương tiện qua lại khi chưa thực sự an toàn.

Theo ông Đinh Xuân Hòa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Linh, do ảnh hưởng của mưa lớn, toàn xã có 6 căn nhà bị nứt đất nền nhà ở, có nguy cơ sạt lở nghiêm trọng; điểm trường mầm non thôn Đăk Bối nằm trong vùng nguy cơ sạt lở; một số tuyến đường nội thôn xuất hiện nhiều vết nứt và sạt lở.

Đặc biệt, nguy cơ sạt lở đồi tại thôn Mường Hoong (nhóm Đăk Rế), thôn Tăk Min (nhóm Đăk Sun và Ngọc Súc), thôn Tu Răng (nhóm Đăk Ba), thôn Đăk Bối ảnh hưởng trực tiếp đến 120 hộ dân với hơn 400 nhân khẩu; nguy cơ ngập lụt, lũ quét ảnh hưởng đến 50 hộ dân khác. Tổng thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn xã ước khoảng 3 tỷ đồng.

Bà Y Ngọc tặng quà các hộ dân phải di dời do sạt lở. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

Thực hiện phương châm “bốn tại chỗ,” Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo các đơn vị tuyên truyền, vận động và di dời 115 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm; đồng thời cung cấp thức ăn, nước uống, nhu yếu phẩm cho người dân. Bên cạnh đó, xã cũng yêu cầu các trường học tạm dừng hoạt động giảng dạy cho đến khi thời tiết ổn định, nhằm đảm bảo an toàn cho các em học sinh.

Về lâu dài, Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Linh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức đoàn khảo sát địa chất thực tế tại vết nứt sạt gãy điểm nhóm Đăk Rế và tuyến Ngọc Nang để lập phương án di dời dân cư khẩn cấp khỏi vùng thiên tai nguy hiểm.

Xã Ngọc Linh cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét ưu tiên bố trí nguồn ngân sách khoảng 60 tỷ đồng để đầu tư hạ tầng khu tái định cư tập trung cho 96 hộ dân điểm nhóm Đăk Rế; khoảng 150 tỷ đồng cho khu tái định cư tập trung 77 hộ thôn Đăk Bối; khoảng 35 tỷ đồng cho khu tái định cư tập trung 55 hộ thôn Long Năng. Ngoài ra, cần khoảng 105 tỷ đồng để xây dựng kè chống sạt lở trên địa bàn xã.

Ông Huỳnh Văn Liêm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, việc bố trí kinh phí xã cần xem xét lại, cần ưu tiên các công trình cấp bách. Sau đó, Sở sẽ tổng hợp trình Ủy ban Nhân dân tỉnh để gửi Trung ương, xin bố trí nguồn vốn.

Trong khi đó, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trên tuyến Đường tỉnh 673 nối từ đường Hồ Chí Minh và xã Ngọc Linh và từ xã Ngọc Linh đi xã Măng Ri đã xuất hiện nhiều vị trí sạt lở, gây ùn tắc giao thông trong sáng 11/11. Sở đã yêu cầu các công ty, đơn vị quản lý khẩn trương triển khai máy móc, nhân lực tiến hành xử lý, thu dọn. Đến nay, toàn tuyến đã được thông xe; đồng thời, các phương tiện cũng được bố trí tại các điểm có nguy cơ sạt lở cao để sẵn sàng ứng phó./.

Cũng trong chiều 12/11, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Phúc Nhân cho biết, mưa lớn từ ngày 10-12/11 đã gây ra sạt lở đất đá tại 90 vị trí trên các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng lớn đến hạ tầng giao thông và việc đi lại của người dân.

Có 7 vị trí sạt lở nặng gây ách tắc giao thông trong những ngày mưa lớn vừa qua, riêng tuyến Quốc lộ 24C có 3 vị trí; tuyến ĐT.624 bị sạt lở tại Km33+780; tuyến ĐT.626 tại Km10+210; tuyến ĐT.673 tại Km22+850, Km27+250 và km51+400 tuyến ĐT.628 với khối lượng đất đá sạt lở khoảng 14.000m3.

Hiện tại các vị trí sạt lở gây ách tắc đã được Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty Cổ phần xây dựng giao thông Quảng Ngãi tổ chức thi công, hoàn thành khắc phục thông xe 1 vệt, đảm bảo cho người dân và ô tô lưu thông đi lại.

Riêng vị trí Km8+650-Km36+600, tuyến ĐT.676 vẫn chưa thể thông xe vệt 1. Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường tập trung huy động tối đa xe máy, thiết bị, nhân công, vật tư để khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý ùn tắc, bảo đảm giao thông trên các tuyến đường trong thời gian sớm nhất.

Đối với hàng chục các vị trí sạt lở ta luy, đất đá tràn xuống đường, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Nhà thầu thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ tự chủ động ứng trước kinh phí, huy động máy móc thiết bị ngày đêm có mặt tại hiện trường để tiến hành hốt dọn đất, đá sạt lở, chặt cây ngã đổ, thông xe 1 vệt tại các vị trí tắc đường trên các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh và các tuyến đường do Sở Xây dựng quản lý trong thời gian nhanh nhất.

Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương với tổ chức cảnh giới, hướng dẫn người và phương tiện tham gia giao thông tại các vị trí ách tắc giao thông, nguy hiểm và các vị trí có nguy cơ sạt lở; đồng thời thông báo trên trang tin và fanpage ngành Xây dựng Quảng Ngãi để các tổ chức, cá nhấn biết, chủ động phòng tránh./.

Quảng Ngãi: Các xã miền núi phía Tây khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lũ Chính quyền các xã huy động máy móc, phương tiện và lực lượng tại chỗ phối hợp với nhân dân thu dọn đất, đá sạt lở tại các tuyến đường, từng bước khắc phục các điểm bị ảnh hưởng, bảo đảm giao thông.